Zwischen 15.400 Punkten und 15.100 Punkten werde der DAX kein neues Signal an den Markt senden können. Falls er sich weiterhin in dieser Zone aufhalten sollte, hätten die "Range-Trader" die besten Karten. Die charttechnische Lage bleibe somit für die Bullen wie auch für die Bären angespannt.



Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über 15.400 Punkte würde ein Kaufsignal mit einem Ziel 15.600 Punkte aktivieren. Bei 15.614 Punkten verlaufe im Tageschart der viel beachtete EMA50. Ein weiteres Kaufsignal würde oberhalb von 15.760 Punkten entstehen. Nach diesem Signal dürfte die Korrekturbewegung enden.



Die Short-Szenarien: Komme dagegen ein Wochenschlusskurs unter 15.000 Punkte zustande, würde ein handfestes Verkaufssignal entstehen. Nach diesem Signal könnte der DAX relativ schnell 1.000 Punkte verlieren. Das mittelfristige Chartbild wäre dadurch deutlich eingetrübt. (09.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) verlor Ende letzter Woche deutlich an Boden und konnte sich erst an der 15.100-Punkte-Marke stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses Kursniveau sei auch in dieser Woche von den Käufern verteidigt worden. Ein entscheidendes Signal hätten weder die Bullen noch die Bären bislang in dieser Woche generieren können. Im Wochenchart sehe man, wie die Marktteilnehmer um den EMA50 kämpfen würden. Diesen Kampf müssten die Bullen gewinnen, sonst dürfte es eine Etage tiefer gehen. Eine erste markante Hürde liege bei rund 15.400 Punkten im Markt. Gestern habe der DAX bei 15.242 Punkten geschlossen.