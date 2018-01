Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.288 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 87 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierungen gestern Morgen aber 24 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.270 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.290/92 Punkte das erste Anlaufziel auf der Oberseite. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX dann und die 13.313/15, die 13.322/24 und dann die 13.337/39 Punkte anlaufen. Laufe der Index bis an die 13.337/39 Punkte, so könnten sich speziell in diesem Bereich Rücksetzer einstellen. Gehe es heute über die 13.337/39 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele bei 13.355/57, bei 13.366/68 und bei 13.378/80 Punkten zu suchen. Gehe es heute über die 13.378/80 Punkte, so könnte der DAX dann die 13.404/06 die 13.424/26 und dann die 13.439/41 Punkte erreichen. Über der 13.439/41 Punkte wären noch die 13.456/68, die 13.478/80 und die 13.497/99 bzw. das ATH die weiteren Anlaufmarken.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.270 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 13.254/52 bzw. bis an die 13.242/40 Punkte gehen. Im Bereich der 13.250/40 Punkte habe der DAX die Chance auf Erholung. Rutsche er aber unter die 13.240 Punkte, so wären die nächsten Anlaufmarken beim TT von gestern und dann bei 13.207/05, bei 13.194/92, bei 13.185/83 und bei 13.175/73 Punkten zu suchen. Auch im Bereich der 13.194/78 Punkte bestünden vergleichsweise gute Chancen auf Erholung. Gehe es heute unter die 13.175/73 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele bei 13.158/55, bei 13.141/39, bei 13.125/23 und dann bei 13.107/05 Punkten zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.293 als auch bei 13.323/88/93/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.406/24/46/73 als auch bei 13.552/88 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.265/59/48/31/20 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.178/57 als auch bei 13.074/34/10 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.337 (13.404) bis 13.240 (13.158) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (11.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.375 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits mit Aufnahme des offiziellen Xetra-Handels habe der Index sein TH markiert. Von hier aus sei es zunächst leicht zurückgegangen, wobei die Bullen es geschafft hätten, den DAX bei 13.355/40 Punkte zu stabilisieren. Sie hätten es aber nicht mehr geschafft, den DAX über die 13.360 Punkte zu schieben und dort zu etablieren. Gegen Mittag sei dann ein zweiter Abwärtsimpuls erfolgt, der bis 13.260/40 Punkte gelaufen sei. In diesem Bereich habe der DAX dann mehr oder weniger bis zu späten Abend konsolidiert. Er sei bei 13.264 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.370 Punkte-Marke weiter bis an die 13.387/89 Punkte laufen könnte. Die Bullen hätten gestern nicht die Kraft gehabt, dieses Anlaufziel zu erreichen, das Setup habe damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.240/38 Punkte knapp an das nächste Anlaufziel bei 13.222/20 Punkten gegangen. Hier habe das Setup gut gepasst.TH: 13.380 (Vortag: 13.427)/ TT: 13.224 (Vortag: 13.359)/ Xetra-Schluss: 13.281 (Vortag: 13.386)/ Range: 156 Pkte (Vortag: 68 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.394/13.380/ Tief: 13.222/13.224Der DAX habe gestern wieder deutlicher nachgegeben, die Bullen hätten aber einen Rutsch zurück in die neutrale Zone unter 13.240 Punkte auf Tagesschluss verhindern können. In den vergangenen Handelswochen habe man immer wieder gesehen, dass es den Anschein habe, dass die Bären Vorteile haben könnten, die Bullen aber immer wieder gekontert hätten. Bärisch sei, dass es der DAX nicht geschafft habe, sich über die 13.400 Punkte zu schieben. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass in den kommenden Handelstagen doch größere Rücksetzer anstehen könnten. Negiert werde diese Einschätzung mit einem Tagesschluss jenseits der 13.420 Punkte. Für die Bullen gelte, einen Tagesschluss unter der 13.240 Punkte-Marke zu vermeiden.