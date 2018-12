Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht, sich nachhaltig zu stabilisieren, berichten die Analysten der Helaba.Für Verunsicherung hätten auch die Tweets von US-Präsident Donald Trump gesorgt, welcher über dieses Medium erneut Kritik an der FED ("habt ein Gefühl für den Markt, schaut nicht nur auf bedeutungslose Zahlen") geäußert habe. Insbesondere da diese so kurz vor der heute mit Spannung erwarteten FED-Sitzung abgesetzt worden seien.Der DAX habe sein gestriges Tageshoch bei 10.841 Zählern markiert, um schlussendlich rund 100 Punkte tiefer aus dem Handel zu gehen. Der lange Docht an der Tageskerze, der gescheiterte Versuch, die untere Begrenzung des Time Series Channels (10.793) zu überwinden und Richtung Süden tendierende Indikatoren würden das angeschlagene Bild des Marktbarometers abrunden. Da davon auszugehen sei, dass das vorhandene Momentum nicht ausreichen werde, um das Fibonacci-Level bei 10.874 Zählern einem Test zu unterziehen, sollte der Blick verstärkt nach unten gerichtet werden. Insbesondere die Supportmarken bei 10.598 (Begrenzung eines auf 55-Wochen basierenden, linearen Regressionskanals) und 10.580 Punkten (Fibonacci-Extension) würden für den weiteren Verlauf von großer Bedeutung sein. Würden diese durchbrochen, würden die Unterstützungen bei 10.370, 10.194 und 10.103 Punkten in den Fokus rücken. (19.12.2018/ac/a/m)