Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) habe sich neue mittelfristige Ziele gesetzt. Der Rückversicherer wolle bis 2025 sowohl die Erträge als auch die Dividenden um rund 5% pro Jahr steigern. Darüber hinaus plane das Unternehmen, die Eigenkapitalrendite auf 12 bis 14% zu erhöhen und die Rolle von Kohle- und Ölinvestitionen in seinem Portefeuille weiter zu verringern. Der Solvabilitätskoeffizient solle bei 175 bis 220% bleiben.



"China Daily" berichte, dass Volkswagen den Bau eines Elektrofahrzeugwerks im östlichen Teil des Landes plane. Die ersten Autos würden voraussichtlich 2023 das Werk verlassen.



Mercedes-Benz, die Marke im Besitz von Daimler, habe eine Partnerschaft mit Europcar unterzeichnet, um Europcar mit 25 elektrischen Lieferwagen auszustatten.



Einschätzungen von Analysten:



- BASF sei bei der UBS auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 70 Euro)

- LANXESS sei bei der UBS auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 65 Euro)

- BMW sei bei der BofA auf "unterdurchschnittlich" herabgestuft worden (08.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren am Dienstag etwas tiefer, so die Experten von XTB.Der britische Premierminister Boris Johnson werde heute in persönlichen Gesprächen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, versuchen, eine Lösung für die Haupthindernisse des Brexit-Abkommens zu finden. Abgesehen davon warte die EU auf eine endgültige Entscheidung Polens und Ungarns, ob sie den EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds akzeptieren würden.Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht habe sich als eine große positive Überraschung erwiesen, da der Index bei 55 gegenüber erwarteten 45,5 gelegen habe. Dies markiere eine massive Erholung von 39 im Vormonat. Auf der anderen Seite sei der Index für die aktuelle Lage von -64,3 auf -66,5 (Erwartung: -66) gefallen. Der Bericht unterstreiche die Erwartung, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Pandemie im nächsten Jahr mit dem Beginn der Impfung nachlassen würden. DAX kämpfe darum, sich von der Kurszone bei 13.250 Punkten zu entfernen. Der Index habe eine kurzfristige Obergrenze bei 13.280 Punkten und eine kurzfristige Untergrenze bei 13.230 Punkten gebildet. Die enge Spanne deute darauf hin, dass die Investoren auf das Ergebnis der Brexit-Gespräche warten würden und auch darauf, was die EZB am Donnerstag tun werde. Der Ausbruch aus der Range nach oben werde bestätigt, sobald sich der Kurs über die 200-Stunden-Linie hinaus bewege. Da jedoch bis zum Jahresende noch viel Unsicherheit bestehe, insbesondere in politischer Hinsicht, könnte der Index im engen 50-Punkte-Bereich bleiben, bis ein klarer Katalysator auftauche.