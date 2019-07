Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss gestern fast punktgenau auf dem Kursniveau des Freitagsschlusskurses, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zwischenzeitlich habe sich der Index bis an den Widerstand bei 12.450 Punkten vorgearbeitet, sei aber stets per Stundenschlusskurs gescheitert. Die wichtige Marke von 12.485 Punkten sei nicht erreicht worden. Am Nachmittag sei eine bärische Umkehrkerze im Stundenchart (Shooting Star) entstanden, die intraday weitere Abgaben nach sich gezogen habe. Auf der Unterseite hätten die Verkäufer aber auch nichts Nennenswertes bewirken können. Ein kleines Doppeltief bei 12.387 Punkten sei neu im Chart zu sehen.



Das Maximalziel für eine Gegenbewegung im Abwärtstrend betrage weiterhin 12.485 Punkte. Gestern habe der DAX diese Marke bereits bis auf elf Punkte erreicht. Nach der gestrigen Stundenumkehrkerze werde eine Verlängerung der Erholung schwierig. 12.485 Punkte würden ein wichtiger Widerstand bleiben. Gehe es darüber, würden sich die Käufer Spielraum in Richtung 12.520 und 12.599 Punkte verschaffen. Temporäre Spikes bei 12.485 Punkten sollte man aber einkalkulieren. Auf der Unterseite entstehe ein erstes kleineres Verkaufssignal unter 12.387 Punkten. Würden in der Folge auch die Supports bei 12.365 und 12.350 Punkten fallen, laute das Ziel 12.299 Punkte. (30.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >