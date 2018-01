Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das abgelaufene Jahr war für deutsche Trader, die sich mit dem Aktien- oder Devisenhandel beschäftigen, ziemlich erfolgreich - wenn sie auf steigende Kurse gesetzt haben. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg 2017 um 12,5%, während der Euro gegenüber dem US-Dollar um 14% zugelegt hat. Während die Performance des DAX, der im vergangenen Jahr mehrere neue Rekordhochs zeichnete, bei den guten Marktbedingungen keine große Überraschung war, war die Stärke des Euro relativ zum Dollar für Forex-Trader nicht so leicht vorauszusehen. Die Geldpolitik der EZB blieb während des letzten Jahres so gut wie unverändert und nur ihre Reduzierung des Anleihekaufprogramms konnte als stärkende Politikmaßnahme gesehen werden. Demgegenüber stehen drei Zinserhöhungen in den USA, die den Dollar hätten stärken müssen. Hohe Zinsen ziehen ausländisches Kapital ins Land, erhöhen die Nachfrage nach der jeweiligen Währung und stärken diese gegenüber ihren Konkurrenzwährungen. Experten des Devisenhandels gehen also von einer positiven Korrelation zwischen den Zinsen eines Landes und der Stärke der dazugehörigen Währung aus. Der Forex-Handel könnte in einem Umfeld steigender Zinsen also relativ einfach sein.Die Korrelation zwischen einer Währung und den meisten Aktien ist jedoch negativ und das trifft vor allem für viele Aktien im DAX zu. Eine starke Währung macht Produkte im Ausland teurer und Unternehmen, die viel exportieren, verlieren Profit und werden weniger konkurrenzfähig. In Deutschland sind es vor allem die großen Autobauer wie Daimler, BMW und Volkswagen, die unter einem starken Euro leiden. Da diese im DAX schwer gewichtet sind, also großen Einfluss auf seine Bewegungen haben, können sie ihn bei einem steigenden Euro mit sich herunterziehen.Es ist aus diesen Gründen etwas überraschend, dass der Euro und der DAX im letzten Jahr eine ähnliche Performance zeigten. Der starke Euro hätte den DAX eigentlich schwächen sollen. Es scheint, dass die negative Korrelation zwischen der europäischen Währung und den deutschen Aktien für einen längeren Zeitraum von einem Jahr nicht besteht. Auf kurzfristiger Basis bleibt die Korrelation sicherlich bestehen, denn es gab im letzten Jahr viele Beispiele, wo deutlich zu sehen war, dass ein sprunghafter Anstieg des Euro den DAX und besonders Exporteure nach unten zog. In der letzten Handelswoche 2017 konnte man sehen, wie der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich zulegte, während der DAX nachgab und sogar unter 13.000 fiel, was eine Unterstützung war, die mehrere Wochen gehalten hatte. Im Laufe eines Jahres kommen offensichtlich andere Faktoren ins Spiel, die die langfristige Entwicklung des DAX beeinflussen und den Einfluss des Euro ausgleichen. (08.01.2018/ac/a/m)