Eine schnelle Rückkehr auf die Kurse vor dem Kursrutsch würden Experten jedoch nicht erwarten, da der Risikoappetit der Anleger noch durch den FED-Zinsentscheid zur Wochenmitte ausgebremst werde. DWS-Volkswirt Christian Scherrmann rechne dabei nicht mit wesentlichen Veränderungen. Denn die zuletzt eher moderate Erholung des US-Arbeitsmarktes und die Unsicherheit um die Delta-Variante hätten den Druck verringert, die Geldpolitik voreilig anzupassen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) lege kurz nach Handelsstart ebenfalls zu und sei zuletzt 0,6 Prozent auf 34.163 Punkte geklettert. Frische US-Konjunkturdaten hätten kaum Auswirkungen auf die Indices. So sei das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Milliarden Dollar gestiegen und damit weniger als von Analysten erwartet.



Die Entwicklung in der US-Bauwirtschaft habe positiv im August überrascht. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stärker als erwartet gestiegen sei, habe die Zahl der Baugenehmigungen überraschend und zudem deutlich zugelegt.



(Mit Material von dpaAFX) (21.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach seinem Kursrutsch zum Wochenstart bis nahe an die Marke von 15.000 Punkten hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag gefangen, so Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der deutsche Leitindex habe am Nachmittag mit 1,5 Prozent im Plus bei 15.362 Zählern gestanden - und auch der US-Markt zeige sich kurz nach Handelsbeginn wieder von seiner freundlichen Seite.