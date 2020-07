Darüber hinaus würden an den Märkten weiterhin auch die Nachrichten rund um Corona eine gewichtige Rolle spielen. In den USA habe die Zahl von Neuinfektionen gestern zum sechsten Mal in Folge über der 60.000er Marke gelegen. Auch in Hong Kong seien neue Infektionsfälle gemeldet worden. Ein Großteil davon seien lokal übertragen worden, habe es geheißen. Die Arbeitslosenquote sei in Hong Kong im zweiten Quartal auf 6,2 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren geklettert. Aus Russland sei zu hören gewesen, dass die erste Corona-Ansteckungswelle nur langsam abebben würde. Im Zusammenhang mit der Pandemie würden die kommenden Monate spannend.



Zuletzt habe das stark auf den Export ausgerichtete Japan bekannt gegeben, dass die Ausfuhren im Juni zum vierten Mal in Folge im zweistelligen Prozentbereich gesunken seien. In der hiesigen Presse würden sich indes die Stimmen mehren, welche von einer Pleitewelle im Herbst ausgehen würden. Der Kreditversicherer Euler Hermes rechne damit, dass dies weltweit der Fall sein werde.



Heute stünden hierzulande wieder Quartalsergebnisse, beispielsweise bei Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL) und Sartorius, zur Veröffentlichung an. In den USA würden die Bücher von Snap Inc. (ISIN US83304A1060 / WKN A2DLMS) (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von -0,09 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von -0,10 USD ausgehen würden), Capital One (-1,46 vs. -1,61), Coca-Cola (0,40 vs. 0,42), Intuitive Surgical (0,63 vs. 0,74), Lockheed Martin (5,73 vs. 5,93), Philip Morris (1,10 vs. 1,18), Texas Instruments (0,87 vs. 1,02) und Harley Davidson (ISIN US4128221086 / WKN 871394) (0,03) geöffnet.



Zu Wochenbeginn sei es dem DAX gelungen, den bei 12.986 Zählern verlaufenden Widerstand zu überwinden. Auch der Sprung über die psychologisch wichtige 13.000er Marke sei damit einhergegangen. Was die Anstiegsbewegung tatsächlich Wert sei, müsse sich aber noch zeigen. In der Regel sollten steigende Kurse von einem zunehmenden Volumen begleitet werden. Wie heiße es so schön, es brauche Kraft, etwas nach oben zu ziehen, fallen könne es von alleine. Steigendes Volumen sei aber keineswegs auszumachen gewesen, ganz im Gegenteil. Der gestrige Handelstag habe sich als einer der neun umsatzschwächsten des Jahres präsentiert. Die nächsten Hürden würden sich in Form einer linearen Regression bei 13.178 und einer Extension bei 13.363 Zählern finden. Unterstützung böten die Marken bei 13.049, 12.986, 12.913 und 12.882. (21.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am Montag zunächst schwächer in den Handel, was maßgeblich auf die zu diesem Zeitpunkt fehlende Einigung beim EU-Gipfel zurückzuführen war, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Verlauf habe sich die Hoffnung breit gemacht, dass sich die EU-Staaten zu einer Einigung durchringen würden, was sich inzwischen in Form des größten Haushalts- und Finanzpakets der EU-Geschichte bewahrheitet habe. Insgesamt umfasse das Paket 1,8 Billionen Euro - davon 1074 Milliarden Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemie-Krise. Die sogenannten sparsamen Staaten hätten akzeptiert, dass gemeinsame Schulden aufgenommen würden und das Geld als Zuschuss (390 Milliarden Euro + 360 Milliarden als Kredit) an EU-Staaten gehe.