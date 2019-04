Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern das siebte höhere Hoch in Folge etablieren und im Zuge dessen die zuletzt umkämpfte 200-Tagelinie überwinden, so die Analysten der Helaba.In Sachen Brexit habe es Neuigkeiten gegeben. Nachdem sich das britische Parlament zuletzt nicht auf Alternativen zum abgelehnten Brexit-Abkommen habe verständigen können, hätten weitere Beratungen im Kabinett stattgefunden, um einen ungeregelten EU-Ausstieg zu vermeiden. Premierministerin May habe gesagt, noch vor dem für den am 10. April anberaumten EU-Sondergipfel bekannt geben zu wollen, in welcher Form das weitere Vorgehen vonstattengehen solle. Später sei zu hören gewesen, dass sich May nicht mehr um die Zustimmung all derer aus dem eigenen Lager bemühen wolle, die ihren Brexit-Deal bisher ablehnen würden. Vielmehr möchte sie stattdessen auf die Opposition zugehen. Zudem wolle die Premierministerin die EU um eine erneute Verlängerung der Austrittsfrist bitten. Diese solle aber nicht über den 22. Mai hinausgehen.Grundsätzlich sei der Sprung des DAX über die 200-Tagelinie positiv zu werten. Die Einschränkung sei in den nicht idealtypischen Begleiterscheinungen zu suchen. So seien gestern die Handelsumsätze unterdurchschnittlich ausgefallen und der ADX weise mit einem Wert in Höhe 17,18 auf eine zu geringe Trendstärke hin. Zudem hätten verschiedene Indikatoren keine Anstalt gemacht, den Ausbruch zu bestätigen. Insofern werde es heute spannend zu sehen sein, ob der zu erwartende, weitere Aufwärtsschub die bemängelten Defizite ausräumen könne. Die nächsten Widerstände würden sich bei 11.890 (Struktur), 11.903 (55-Wochendurchschnitt) und 11.937 (50%-Retracement, hergeleitet über die Bezugspunkte bei 10.279 und 13.596 Zählern) finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 11.825 (Fibonacci-Level), 11.741 (Retracement) und insbesondere die bereits erwähnte 200-Tagelinie (11.711) als Unterstützung wirken. (03.04.2019/ac/a/m)