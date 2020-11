Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist möglicherweise die dünne Nachrichtenlage, warum der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin auf der Stelle tritt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit 13.160 Punkten stehe der deutsche Leitindex fast exakt in der Mitte der jüngsten Seitwärtsrange zwischen 13.000 und 13.300 Punkten. Eine Konsolidierung sei nach dem starken Anstieg von 11.450 auf 13.300 Punkte durchaus gesund, doch etwas mehr Volatilität würde den Tradern besser gefallen.Dem langfristigen Anleger würde es wohl am besten gefallen, wenn der DAX aus dieser Range nach oben ausbreche. Nachdem die Unsicherheit in Bezug auf einen Corona-Impfstoff beseitigt scheine und der Markt anders als an der Wall Street kein neues Hoch markiert habe, bedaürfe es neuer Impulse. Die könnten von der Zulassung des Impfstoffs ausgehen oder von neuen Konjunkturspritzen vonseiten der Regierungen und Notenbanken. (18.11.2020/ac/a/m)