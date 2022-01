Unternehmensnachrichten:



TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) starte eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Euro, die sich an institutionelle Investoren richte. Der Erlös solle für die Finanzierung neuer Hotels verwendet werden. Der Schritt komme zu einer Zeit, in der TUI mit einer Rekordverschuldung infolge der Depression in der Tourismusbranche von Covid-19 zu kämpfen habe.



Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS), eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), per Memo mitgeteilt, dass Unternehmensmitarbeiter, die sich nicht bis April impfen lassen würden, ihre Verträge kündigen müssten.



Einschätzungen von Analysten:



- Citi stuft Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 70,00 Euro gesetzt worden. (31.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Nach einer soliden Wall Street-Sitzung am Freitag sei der europäische Handel mit großen bullischen Kurslücken eröffnet worden. Ein Teil der Gewinne sei jedoch bereits wieder abgegeben worden. Der BIP-Bericht, der zu Beginn des Tages veröffentlicht worden sei, habe die Aktienmärkte nicht bewegen können, und die bevorstehenden deutschen VPI-Daten könnten sich mehr auf die Devisenmärkte als auf die Aktienmärkte auswirken.Der BIP-Bericht für die Eurozone habe auf ein Wachstum von 0,3% gegenüber dem Vorquartal im letzten Quartal 2021 hingedeutet und habe damit den Erwartungen der Analysten entsprochen. Im Jahresvergleich habe das Wachstum jedoch bei 4,6% gelegen und damit etwas niedriger als die erwarteten 4,7%. Die Daten seien von den Märkten weitgehend ignoriert worden, und die Indices hätten ihre nach dem Start der Kassasitzung begonnene Abwärtsbewegung fortgesetzt. Die deutschen Inflationsdaten um 14:00 Uhr könnten einen größeren Einfluss auf die Märkte haben, zumal die EZB-Sitzung später in dieser Woche stattfinde.