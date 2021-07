Zu beachten sei, dass der DAX unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur gebrochen habe, was eine Umkehr des kurzfristigen Trends signalisiere. Kurzfristige Unterstützungsniveaus, die man im Falle einer weiteren Abwärtsbewegung im Auge behalten sollte, lägen bei 15.615 und 15.520 Punkten. Der Wirtschaftskalender sei heute dünn und es seien keine Ereignisse geplant, die einen großen Einfluss auf die Aktien haben könnten. Es werde erwartet, dass der zweite Tag von Powells Anhörung im Kongress ein Nicht-Ereignis sein werde.



Daimler habe die vorläufigen EBIT-Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht und diese seien deutlich besser ausgefallen als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im zweiten Quartal 2021 5,19 Mrd. Euro erreicht, während der Markt 3,91 Mrd. Euro erwartet habe. Die bereinigte Umsatzrendite im Bereich Mercedes-Benz Cars & Vans habe bei 12,8% gelegen, während sie im Bereich Trucks & Buses bei 8,3% gelegen habe. Dem Unternehmen sei es gelungen, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Halbleitern durch Preiserhöhungen auszugleichen. Daimler werde die vollständigen Ergebnisse für Q2 2021 am 21. Juli veröffentlichen.



Aktien von Siemens Energy würden heute fallen und das Unternehmen sei das schwächste Mitglied des DE30. Siemens Energy habe bekannt gegeben, dass es aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise unwahrscheinlich sei, dass das Unternehmen das untere Ende seiner Margenprognose von 3 bis 5% für 2021 erreichen werde.



Drägerwerk (ISIN DE0005550636 / WKN 555063) notiere heute über 5% niedriger. Das Unternehmen habe die vorläufigen EBIT-Zahlen für Q2 2021 veröffentlicht. Es sei ein EBIT von rund 80 Mio. Euro bei einem Umsatz von rund 841 Mio. Euro gemeldet worden. Der Auftragseingang in Q2 habe nach vorläufigen Angaben bei 738 Mio. Euro gelegen. Das Unternehmen habe die Prognose für die EBIT-Marge im Gesamtjahr von 8 bis 11% bestätigt. Der Hersteller von Beatmungsgeräten habe gesagt, er erwarte, dass sich die pandemiebedingte Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 stabilisieren werde und rechne nicht mit einer vergleichbaren Nachfrage in den Folgejahren. (15.07.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Donnerstag nach einer gemischten Performance der Aktien während der asiatischen Sitzung niedriger, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex, der spanische IBEX und der italienische FtSE MIB würden über 0,7% niedriger handeln. Der schwedische Blue-Chips-Index sei der einzige in Europa, der heute leichte Gewinne verzeichne. Der Wirtschaftskalender für heute sei leicht. Den Anlegern würden einige Berichte aus den Vereinigten Staaten angeboten, wie die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung (14:30 Uhr) oder die Industrieproduktion (15:15 Uhr), aber diese hätten selten einen großen Einfluss auf den Markt. Powell werde heute zum zweiten Tag seiner halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress erscheinen. Die gestrige Rede des FED-Vorsitzenden sei jedoch ein Nicht-Ereignis gewesen und die heutige Aussage werde wahrscheinlich genauso ausfallen. DAX zu verteidigen. Der deutsche Leitindex sei zu Beginn des heutigen Kassahandels abgetaucht und habe die 200-Stunden-Linie im Bereich von 15.650 Punkten getestet. Der Index habe sich später zu erholen versucht, habe es aber nicht geschafft, wieder über die Preiszone von 15.675 Punkten zu klettern.