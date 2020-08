Die Revision der BIP-Daten für das zweite Quartal für die Eurozone sei keine Überraschung gewesen. Der Messwert habe einen Rückgang um 12,1% im Quartalsvergleich gezeigt, genau wie in der vorläufigen Veröffentlichung signalisiert. Der BIP-Bericht aus Polen habe jedoch einen geringeren Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität als erwartet gezeigt. Das BIP sei im zweiten Quartal um 8,9% im Quartalsvergleich gefallen gegenüber einem erwarteten Rückgang um 9,6% im Quartalsvergleich.



Der DAX habe sich zur Unterstützung bei 12.820 Punkten zurückgezogen, wo die untere Grenze der Overbalance-Struktur zu finden sei. Ein Durchbruch dieser Hürde könnte als bärisches Signal betrachtet werden. Die nächste Unterstützung stelle das Fibonacci-Retracement von 50% der Korrektur von Ende Juli (12.750 Punkte) dar. Die Händler sollten bei der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) auf eine erhöhte Volatilität achten.



Daimler habe sich mit dem US-Justizministerium im Diesel-Skandal geeinigt. Der Autohersteller habe sich bereit erklärt, 1,27 Milliarden EUR an die Behörden und weitere 592 Millionen EUR zur Beilegung von Verbraucherklagen zu zahlen. Der Fall habe rund 250.000 Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten betroffen.



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) habe angekündigt, dass am 21. August neue Regeln für die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex eingeführt werden sollten. Das neue Regelwerk werde eine rasche Entfernung von Unternehmen außerhalb der regelmäßigen vierteljährlichen Neugewichtung ermöglichen. Der Börsenbetreiber habe gesagt, dass die neuen Regeln für Wirecard gelten würden und das Unternehmen aus dem Index gestrichen werde. (14.08.2020/ac/a/m)







