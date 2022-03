Spannend werde es auch am Nachmittag, wenn um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht werde. Ökonomen würden einen Rückgang auf 61,30 erwarten. Eine Viertelstunde später stehe eine Rede von US-Präsident Joe Biden auf der Agenda. Damit dürfte auch wieder die Ukraine-Krise in den Fokus rücken - am Vortag seien die Gespräche der Außenminister Russlands und der Ukraine leider ergebnislos verlaufen.



Vor dem Wochenende seien große Sprünge allerdings nicht mehr zu erwarten, da die Unsicherheit wegen des Ukraine-Kriegs sehr groß sei. Außerdem dürften manche Investoren vor der FED-Sitzung in der kommenden Woche schon einmal das Risiko im Depot reduzieren.



Aus technischer Sicht würden die jüngsten Tagestiefs bei 13.407 und 13.341 als Unterstützung dienen. Eine weitere sei bei 13.200 (Gap-Kante vom Mittwoch) zu finden. Auf der Oberseite begrenze das Hoch vom Mittwoch bei 13.847 einen möglichen Aufschwung.



Zurzeit sei es kaum möglich den DAX zu traden. Zu groß seien die Schwankungen und entsprechend die Gefahr, ausgestoppt zu werden. DER AKTIONÄR bleibe daher an der Seitenlinie. (11.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Absturz um 400 Punkte am Vortag kann sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der ersten Handelsstunde am Freitag wieder etwas nach vorne kämpfen, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Allerdings sei doch die Nervosität sehr hoch, wie die Schwankungsbreite in den ersten Minuten zeige. Die EZB-Entscheidung vom Donnerstag wirke noch etwas nach. Am Nachmittag würden viele Anleger nach Amerika schauen.