Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß - "...Nach schwachem Start sollte man sogleich auf den heute stark unterstützend wirkenden Bereich 15.845/15.825 bis hin zu DAX 15.800 sehen...". Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam von 16.030 herunter und fiel gestern nicht einmal unter 15.845, sondern baute mehrere Tiefs auf ca. 15.850, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Was sei die zuletzt aktivierte DAX-Signallage? Der DAX sei über die mehrmonatige Hürde 15.800 ausgebrochen. Wenn der DAX den Ausbruch über 15.800 verteidigen könne, dann wäre 16.300 das Ziel, als große Konterreaktion in Folge der Abwärtskorrektur von Juli. Der aktuelle Pullback von 16.030 sei ein normaler Vorgang.



ABER: Der VDAX NEW sei gestern kräftig angesprungen, habe schon über der mittelfristigen Horizontalen 17% begonnen und sei intra day weiter um +12% geklettert. Das sei im Querverweis ein gewisser Paradigmenwechsel für den DAX. Zumindest gestern habe man stark erhöhten Bedarf gesehen zu hedgen, und das obwohl der DAX jüngst erst ein Kaufsignal aktiviert habe. Mache man das nur wegen des 200 Punkte Pullbacks oder stecke mehr dahinter? Beobachten, Tag für Tag. Heute beginne der DAX erneut tiefer, bei ca. 15.865. Widerstände würden die DAX-Marken 15.913/15.925 sowie 15.977 und 16.000 bzw. 16.030 darstellen. (17.08.2021/ac/a/m)



