Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte gestern von den positiven Entwicklungen in den USA profitieren und auch der wieder sinkende Eurokurs sorgte für Unterstützung, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem es für den DAX am Dienstag zunächst deutlich abwärts gegangen sei, das Tief sei bei 12.745 Zählern markiert worden, habe sich der Index im weiteren Verlauf erholt, so dass ein sogenannter "Hammer" entstanden sei. Dieser könne allerdings nicht als idealtypisch (die zentrale Voraussetzung von fünf vorausgegangenen, fallenden Kerzen fehle) beschrieben werden. Die folgende Aufwärtskerze sei temporär positiv zu werten, wenngleich die Trends auf tertiärer und sekundärer Basis als negativ zu klassifizieren seien. Insofern müsste der deutsche Leitindex die Widerstände im Bereich von 13.025/13.051/13.065/13.098 und 13.112 Punkte hinter sich lassen, damit sich das Bild wieder deutlich aufhelle. (04.01.2018/ac/a/m)