Auch die Presseberichte zu den Verhandlungen über die Ausgestaltung und Finanzierung der Coronavirus-Hilfsmaßnahmen der EU würden von den Investoren als stützend für die Kurse an den globalen Aktienmärkten gewertet. Auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel habe es zwar schon die erwarteten kontroversen Diskussionen gegeben - die bereits zuvor bekannten Konfliktlinien zwischen den Niederlanden, Österreich, Dänemark, Schweden und Finnland auf der einen Seite und Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien auf der anderen Seite schienen sich bei den Diskussionen in der Tat sehr klar gezeigt zu haben - nach einem sehr turbulenten Wochenende gehe der Gipfel nun aber doch in die nächste Verlängerung. Medienberichten folgend rücke eine Einigung inzwischen immer näher. Als Kompromiss scheine eine Lösung möglich, bei der nur knapp unter 400 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuschüsse in die von der Coronavirus-Krise besonders stark belasteten Länder der EU fließen sollten. Diese Nachricht werde an den Börsen offenkundig als positive Entwicklung gewertet.



Angesichts der ausgeprägten Zuversicht der Marktteilnehmer könnten negative Nachrichten nun aber sehr schnell wieder zu Belastungen der Kurse der Dividendenpapiere führen. In der Tat gebe es einige mögliche Belastungsfaktoren. Der politische Konflikt zwischen China und den USA, der drohende harte Brexit, die weiterhin hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus in den Vereinigten Staaten und die Kontroversen zwischen London und Peking müssten von den Anlegern in jedem Fall genau im Auge behalten werden.



Zudem spreche inzwischen wohl vor allem das niedrige Zinsniveau für die Asset-Klasse Aktien. Anlagealternativen würden daher von den Investoren fast schon verzweifelt gesucht. Dieses Faktum spreche natürlich für die Dividendenpapiere. Die Schwäche anderer sei aber selten ein Zeichen für eigene nachhaltige Stärke.



Fazit: Der DAX konnte heute im frühen Handel wieder über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten springen. Anleger suchen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus aktuell nach zumindest halbwegs attraktiven Anlagemöglichkeiten. Die Schwäche anderer sei aber selten ein Zeichen für eine wirklich nachhaltige eigene Stärke. Insofern scheine nach Auffassung der Analysten der NORD LB nun zunehmend mehr Vorsicht angebracht zu sein. (20.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Schlepptau der US-Börsen - beim US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ist jüngst wieder der Stand von 3.400 Zählern in den Fokus gerückt - konnte der deutsche Blue-Chip-Index DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute im frühen Handel wieder über die Marke von 13.000 Punkten springen, so die Analysten der NORD LB.Die aktuell sehr positiven Entwicklungen an den chinesischen Börsen hätten sicherlich auch geholfen. So notiere der CSI 300 nach den heutigen Gewinnen wieder sehr klar oberhalb von 4.500 Zählern. Die Marktteilnehmer würden offenkundig ziemlich optimistisch auf die globale Ökonomie blicken und schienen auf ein starkes Wirtschaftswachstum im 2. Halbjahr zu hoffen.In der Tat habe es jüngst positive Wirtschaftsdaten aus China und den USA gegeben, die an den Börsen auch Hoffnungen auf ein vielleicht doch nicht ganz so schwaches Wachstum im 1. Halbjahr geweckt hätten. In China sei die Wirtschaft im 2. Quartal deutlich angesprungen und in den Vereinigten Staaten habe sich im Juni eine überraschend erfreuliche Entwicklung bei den Einzelhandelsumsätzen gezeigt.