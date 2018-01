Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die temporäre Schwächephase des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hielt auch am Donnerstag weiter an, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDavon, dass es nach der sehr steilen Aufwärtsbewegung zu einer temporären Korrekturbewegung kommen würde, habe man ausgehen müssen. Gestern sei der DAX unter die wichtige 144er-Regression (13.266) gerutscht, was grundsätzlich negativ zu werten sei. Auf der anderen Seite sei es jedoch gelungen, eine Gann-Linie (13.176) auf Schlusskursbasis zu verteidigen. Aber selbst wenn diese Strukturlinie durchbrochen werden sollte, würde der deutsche Leitindex auf eine Reihe weiterer Supports treffen. Zu nennen seien ein Retracement (13.167), die 21- und 55-Tage-Linien (13.139/13.129), die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (13.086) sowie die Mittellinie des Price-Range-Channels (13.071). (12.01.2018/ac/a/m)