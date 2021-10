Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bleibt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) per Tagesschluss in der grünen "Ichimoku-Wolke" stecken und fällt der DAX per Tagesschlusskurs unter 15.513 (Kijun) zurück, so gäbe es neuerliche Abwärtsrisiken bis hin zu den beiden 200-Tage-Linien (EMA/ SMA bei 14.966/14.954), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Steige der DAX über die genannten grüne Wolke und zusätzlich über 15.792/15.803, und dies beides per Tagesschlusskurs, wäre ein aufwärts gerichtetes Ausbruchsszenario zu unterstellen, das neue DAX-Allzeithochs über 16.030, z.B. im 1. Schritt das Ziel nach sich ziehen könne. Der DAX habe sich für die bärische Variante entschieden.



Unterhalb von 15.513/15.539 sei der DAX in der bärischen Abwärtszone und könnte auf die 200-Tage-Linien zusteuern. Selbst bei dieser Signallage "durfte sich der DAX in einigen Fällen nochmal bis 15.513/15.539 hocharbeiten", habe es geheißen. Davon genutzt worden sei das Reboundpotenzial bis 15.450 (XDAX Vorbörse 15.473). Heute gebe es nun die Annäherung an das untere DAX-Ziel in Folge der Signallage a) also die Annäherung an die "beiden 200-Tage-Linien (EMA/ SMA)" bei mittlerweile 14.997/14.964 verlaufend. Ein potenzieller Mittelzuflusstag durch den 1. des Monats könnte diesen Prozess zeitweise unterbrechen. (01.10.2021/ac/a/m)



