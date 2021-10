Der DAX sei in letzter Zeit in einem Abwärtstrendkanal gehandelt worden und habe in letzter Zeit Tiefs im Bereich von 15.000 Punkten erreicht. Den Bären falle es schwer, den Kurs unter diesen Bereich zu drücken. Heute sei es zu einem weiteren Test gekommen, und es sehe so aus, als ob es den Bullen erneut gelungen sei, die Zone von 15.000 Punkten zu verteidigen. Der Index habe sich zu erholen begonnen. Zwei kurzfristige Widerstände, die es zu beachten gelte, lägen bei 15.080 und 15.110 Punkten. Ersterer werde durch die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals markiert, während letzterer durch die 50-Stunden-Linie gekennzeichnet sei.



Infineon Technologies (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) habe eine Prognose für das Gesamtjahr 2022 (Oktober 2021 bis September 2022) veröffentlicht. Das Unternehmen erwarte ein Umsatzwachstum im "mittleren Zehnerbereich" und eine Segmentergebnis-Marge von 20%. Das Unternehmen habe auch eine Prognose für die Segmentergebnis-Marge von 18% für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Infineon habe die Prognosen erhöht, da die Nachfrage nach Halbleitern weiterhin stark sei und auch im Geschäftsjahr 2022 mit einer Verknappung gerechnet werde.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe einen Auftragsbestand von rund 130.000 Golf-Modellen - das entspreche der Produktion von vier Monaten in seinem Stammwerk in Wolfsburg. Der Auftragsbestand für den Geländewagen Tiguan liege bei über 110.000 Einheiten, während der Auftragsbestand für die Modelle Passat und Touran ebenfalls "mehreren Monaten" der Produktion entsprechen solle. Die Situation sei das Ergebnis einer Halbleiterknappheit, die den deutschen Automobilhersteller dazu veranlasst habe, die Produktion in seinen Fabriken entweder zu stoppen oder zu reduzieren. (05.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im Plus, so die Experten von XTB.Während die wichtigsten Aktienindices Europas gestern gefallen seien, seien die Rückgänge nicht so stark gewesen wie bei den US-Indices gestern oder den asiatischen Indices heute. Eine Erklärung für diese Outperformance sei der geringe Anteil von Technologiewerten an den europäischen Benchmarks. In ganz Europa seien heute Kursgewinne zu verzeichnen gewesen, wobei Schweden die einzige Ausnahme gebildet habe. Der italienische FTSE MIB und der niederländische AEX würden mit einem Plus von jeweils rund 0,8% die Erwartungen übertreffen.