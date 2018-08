Die Erholung der letzten Tage dürfte nur eine vorübergehende Pause im Abwärtstrend darstellen. Mittelfristig stehe ein Abverkauf an das Jahrestief auf der Agenda der Bären.



Die Short-Szenarien: Verbleibe der Index zunächst über der 12.104 Punkte-Marke, könnte die Erholung bis 12.256 Punkte führen. Darüber dürfte das Zwischentief bei 12.294 Punkten angelaufen werden. Allerdings wäre auf diesem Niveau mit der Wiederaufnahme des Abwärtstrends zu rechnen. Dieser würde sich durch einen Bruch der 12.104 Punkte-Marke direkt fortsetzen und den DAX bis 11.950 Punkte drücken. Unterhalb der Marke käme es zu weiteren Verlusten bis 11.726 Punkte.



Die Long-Szenarien: Ein Ausbruch über die Hürde bei 12.294 Punkten hätte dagegen die Fortsetzung der Erholung bis 12.390 Punkte zur Folge. Doch auch hier sei jederzeit mit einem Abebben des Anstiegs und einer weiteren mehrtägigen Abwärtsbewegung zu rechnen. Erst oberhalb von 12.390 Punkten könnte der DAX wieder in neutralere Chartregionen gelangen und in Richtung der 12.503 Punkte-Marke ansteigen. (17.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seitdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Ende Juli an der Widerstandsmarke bei 12.885 Punkten nach unten abdrehte, dominieren wieder die Bären, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ihnen seien in der Vorwoche mit dem Bruch der Unterstützungen bei 12.640 und 12.503 Punkten die ersten Verkaufssignale gelungen, die in dieser Woche ihre volle Wirkung entfaltet hätten: In einer geradlinigen Verkaufswelle sei der Index unter die Haltemarken bei 12.390 und 12.256 Punkten eingebrochen und habe daraufhin am Mittwoch fast schon die wichtige Unterstützung bei 12.104 Punkten erreicht. Im gestrigen Handel sei es zu einer leichten Erholung gekommen, die aktuell jedoch nicht mehr als der Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein darstelle.