Ganz getreu dem Motto "The Trend is your Friend" seien zuletzt vorhandene Unsicherheiten, z.B. im Hinblick auf die zukünftige Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Trump über Bord geworfen worden. Entsprechend sei auch der V-DAX wieder zurückgegangen. Bemerkenswert sei auch die strukturelle Verfassung bei den DAX-Einzelwerten. Lediglich drei Werte würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren, ebenfalls drei Titel würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen. Sicherlich eine Konstellation, welche noch weiteren Spielraum auf der Oberseite zulasse. Heute werde der deutsche Leitindex mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.



In den USA stünden heute die Quartalsberichte, u.a. von Microsoft (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,78 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,86 USD ausgehen würden), Eastman Chemical (1,49 vs. 1,50), Biogen (4,96 vs. 4,80), Bristol-Myers Squibb (0,67 vs. 0,66), Ford Motor (0,32 vs. 0,42), Dow Chemical (0,88 vs. 0,92), Google (9,64 vs. 9,69), Intel Corp. (0,75 vs. 0,75), Xilinx (0,49 vs. 0,48) und Starbucks (0,52 vs. 0,53) auf der Agenda.



Immer wieder schön sei es zu sehen, dass charttechnische Formation bei der Beurteilung des Marktgeschehens sehr hilfreich sein könnten. An dieser Stelle hätten mehrfach darauf verwiesen, dass sich der DAX innerhalb einer großen Konsolidierung befunden habe und dass Ausbrüche aus einer solchen meist in einem Zeitfenster von 21-29 Tagen zu erwarten seien. Gestern sei die Formation, an Tag 25, nach oben aufgelöst worden. Zudem sei es dem Index gelungen, oberhalb einer wichtigen Gann-Struktur (11.803) zu schließen. Damit rücke zunächst das nächste Kursziel auf der Oberseite, in Form der Begrenzung des linearen 144er-Regressionskanals bei 11.965 Punkten in den Fokus. Weitere Expansionsmarken fänden sich bei 12.067, 12.213 und 12.292 Zählern. Auf der Unterseite würden zunächst die oben bereits genannte Strukturmarke sowie das Ausbruchslevel bei 11.780 als erste Unterstützungen wirken. (26.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern war ein bemerkenswerter Handelstag an den Börsen, so die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach der Lethargie der letzten drei Wochen eine kleine Rally gestartet und in der Folge ein neues Jahreshoch bei 11.827 Zählern markiert. Historisches habe auch an der Wall Street beobachtet werden können, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe erstmals in seiner Geschichte die 20.000er-Marke überwunden. Auch der S&P 500, der NASDAQ Composite sowie der NASDAQ 100 hätten neue Rekordhochs markiert.