Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern deutlich Federn lassen, so die Analysten der Helaba.Auch die mögliche Eskalation zwischen den USA und dem Iran habe für eine zunehmende Risikoaversion bei den Marktteilnehmern gesorgt. Während die USA die Entsendung weiterer Soldaten in den Nahen Osten in Erwägung gezogen hätten (mittlerweile sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht notwendig sein würde), bemühe sich Deutschland um eine Entschärfung der Lage.Mit dem Rücksetzer von gestern habe sich der DAX einerseits weiter von der 21-Tagelinie (12.179) entfernt und anderseits sei eine Reihe von Unterstützungen durchbrochen worden. Zu nennen seien die Marken von 12.050, 12.025 (144er-Regression), 12.023 (144-Wochendurchschnitt) und 11.993. Im Bereich eines Multi Average (11.931) sei gestern das Tagestief ausgebildet worden, welches damit nur relativ knapp oberhalb der 55-Tagelinie (11.904) gelegen habe. Auf Basis des überdurchschnittlich hohen Volumens bei fallenden Kursen, Richtung Süden zeigender Indikatoren und einer weiteren Eintrübung der strukturellen Konstellation bei den DAX-Werten (mittlerweile würden 70% der Anteilsscheine einen negativen Mittelfristtrend aufweisen), müsse kurzfristig mit einer weiteren Eintrübung des Chartbildes gerechnet werden. Supports seien bei 11.896 (Projektion), 11.882 (55-Wochendurchschnitt), 11.825 (Fibonacci), 11.780 (200-Tage-EMA) und 11.766 (Ichimoku-Wolke) zu finden. Die zuletzt durchbrochenen Unterstützungen würden nun als Widerstand wirken. (24.05.2019/ac/a/m)