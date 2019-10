Auch über den Brexit sei zu reden, denn der Premierminister Boris Johnson wolle am Montag über Neuwahlen abstimmen lassen. Diese sollten dann am 12. Dezember durchgeführt werden. Im Falle einer Zustimmung würde das Parlament im Gegenzug mehr Zeit (bis zum 6. November) erhalten, um über den Brexit-Deal zu beraten. In Sachen Handelsstreit gebe es seit der Ankündigung Chinas vor vier Tagen, das man neue Strafzölle auf US-Exporte im Umfang von 2,4 Milliarden Dollar erheben wolle, keine neuen Erkenntnisse. Insofern würden nicht zuletzt die anstehenden Unternehmensbilanzen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Am Donnerstag habe der DAX ein neues Jahreshoch markiert und sei damit in der Lage gewesen, sich weiter von der ehemaligen Begrenzung in Form eines linearen Regressionskanals (12.726) nach oben abzusetzen. Insgesamt falle auf, dass vermeintlich negative Nachrichten in der laufenden Impulsbewegung kaum eine Rolle spielen würden. Gleiches scheine auch auf die widersprüchlichen Signale verschiedener Indikatoren zuzutreffen. Wie lange dies weiterhin der Fall sein werde, sei kaum abzuschätzen, zumal sich der deutsche Leitindex zuletzt im Vergleich mit anderen Märkten (Ausnahme sei der FTSE (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378)) besser entwickelt habe.



Immerhin habe gestern das Handelsvolumen im Bereich des 21-Tagedurchschnitts gelegen. Da sehr steile Anstiegsbewegungen für gewöhnlich schwer durchzuhalten seien, könne es jederzeit zu einem kurzfristigen Rücksetzer kommen, wenngleich der tertiäre Trend erst mit einem Unterschreiten der 12.410er Marke gefährdet wäre. Widerstände würden sich heute bei 12.869, 12.917, 12.940 und 12.962 Zählern finden. Auf der Unterseite würde der DAX bei 12.823, 12.814, 12.775, 12.745 und 12.726 auf Unterstützung treffen. (25.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Donnerstag mit zwei Gesichtern, berichten die Analysten der Helaba.Im frühen Geschäft seien die Vortagesgewinne nochmals ausgebaut worden, was den deutschen Leitindex zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch (12.914,24) habe klettern lassen. Deutliche Kursgewinne bei den Papieren von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), nachdem das Zahlenwerk positiv aufgenommen worden sei, würden diese Entwicklung unterstützen. Bereits gegen 10 Uhr habe der DAX wieder nach unten gedreht, so dass davon ausgegangen werden könne, dass der erste Impuls in Teilen von Short-Eindeckungen begünstigt worden sei.