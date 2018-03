Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten Handelstage hatten es in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am Freitag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das zweite Abwärtsgap (12.143 zu 12.081 Punkten) in Folge hinnehmen müssen. Mit 11.878 Punkten stehe darüber hinaus ein neues Verlaufstief zu Buche. Der erneute Schwächeanfall habe auch im Wochenchart Spuren hinterlassen. So habe das Aktienbarometer zum einen den Bruch des Anfang 2016 etablierten Aufwärtstrends (akt. bei 12.153 Punkten) hinnehmen müssen. Zum anderen entstehe in diesem Zeitfenster ein "bearish engulfing", welches sogar die Körper der beiden vorangegangenen Wochenkerzen umschließe. Unter dem Strich würden die Bären deshalb das Zepter weiter fest in ihrer Hand halten. Vor diesem Hintergrund möchten die Analysten heute den Fokus auf mögliche Rückzugsbereiche legen. Zunächst könne dabei das Tief vom August 2017 bei 11.869 Punkten ins Feld geführt werden. Ein ganz besonderes Augenmerk verdiene der seit März 2009 bestehende Basisaufwärtstrend (akt. bei 11.478 Punkten). Bei knapp 11.000 Punkten verlaufe mit der langfristigen Glättungslinie der letzten 200 Wochen eine weitere massive Unterstützung. Um das angeschlagene Chartbild indes zu stabilisieren, müsste der DAX zumindest in den o. g. alten Haussetrend seit Februar 2016 zurückkehren. (05.03.2018/ac/a/m)