Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute morgen bei 12.204 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 11 Punkte über dem TS von gestern Abend und 28 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.190/95 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann die 12.203/05 bzw. die 12.218/21 Punkte anlaufen. Denkbar sei, dass es bereits hier zu Rücksetzern kommen könnte. Schaffe er es die 12.221 Punkte hinter sich zu lassen, so wären die 12.230/32, die 12.243/45 Punkte und dann das TH von gestern die nächsten Anlaufziele. Bei dynamischen Impulsen wäre auch ein Erreichen der 12.267/70 bzw. der 12.284/88 Punkte vorstellbar. Die Experten würden aber davon ausgehen, dass der DAX heute auf der Oberseite keine nachhaltigen Notierungen über der 12.250-Punkte-Marke abbilde. Über der 12.269-Punkte-Marke wären die 12.290/92 bzw. der 12.300/05 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.195/90-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst an die 12.186/84 bzw. an das TT von gestern gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die 12.155/52, die 12.140/38, die 12.125/23 und dann die 12.110/07 bzw. bis 12.098/96 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Bei dynamischen Abgaben könnten auch die 12.086/84 Punkte erreicht werden. Im Bereich der 12.096/84 Punkte bestünden gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so wären die 12.072/70, die 12.062/60, die 12.040/38 und dann die 12.020/17 Punkte die nächsten Anlaufziele auf der Unterseite. Dynamischen Abwärtsimpulse könnten auch bis 12.005/00 bzw. 11.990/85 Punkte gehen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.211/35/73/92 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.308/23 als auch bei 12.372/88 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.192/84/52/25 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.094/81/60/35/16/03 als auch bei 11.994/62/43 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.222 (12.255) bis 12.084 (12.038) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (25.08.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 12.176 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels habe der DAX zunächst sein TT ausgebildet, um dann von 12.166 Punkten in dynamischen Impulsen über die 12.220 Punkte zu steigen. Im Bereich der 12.210/25 Punkte habe er zunächst konsolidiert, um dann am Nachmittag weiter bis 12.256 Punkte zu steigen. Diese Bewegung sei jedoch wieder abverkauft worden. Der Index sei bis Xetra -Schluss wieder unter die 12.200 Punkte gerutscht. Nachbörslich sei es, wie häufig, in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 12.193 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.244/47 Punkte weiter bis an die 12.251/54 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel sei um 2 Punkte überschritten worden, das Setup habe damit sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien heute mit dem Unterschreiten der 12.180/75 Punkte exakt an die 12.167/65-Punkte-Marke gegangen. Hier sei der Anlaufbereich perfekt getroffen worden.TH: 12.256 (Vortag 12.269)/ TT: 12.166 (Vortag: 12.153)/ Xetra-Schluss: 12.181 (Vortag: 12.229)/ Range: 90 Punkte (Vortag: 116 Punkte)Chartcheck:Allerdings verlaufe bereits bei 12.210/20 Punkten die OK seines AWK. Diese werde Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich auch behindern. Somit seien die Perspektiven auf der Oberseite aktuell nicht sonderlich ausgeprägt. Die Perspektiven auf der Unterseite hingegen würden aktuell bis 12.000 Punkte gehen. Sollte der DAX bis hier hin zurücksetzen, könnten sich hier Erholungen einstellen. Komme es zu einem TS unter dieser , hätte dies zweifellos bärischen Charakter. Denkbar sei heute, dass der DAX bis zum Nachmittag in einer engeren Box seitwärts laufen könnte.