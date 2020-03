Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche um 12,44 Prozent auf 11.890,35 Zählern nachgegeben, schien eine, zumindest temporäre Erholung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn überfällig zu sein, berichten die Analysten der Helaba.Der EZB-Vize Guindos habe davon gesprochen, dass das Coronavirus das Potenzial habe, die Wirtschaft im Euro-Raum sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zu treffen. Die OECD habe die weltweite Wachstumsprognose für 2020 um 0,5 Punkte auf 2,4 Prozent gekappt. Auch auf Unternehmensseite würden die Auswirkungen zunehmend spürbar. So habe beispielsweise Hyundai bekannt gegeben, dass der Autoabsatz im Monat Februar weltweit um 13 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren zurückgegangen sei. Neben dem bereits hinlänglich bekannten Thema werde auch der heutige "Super Tuesday" die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Zunächst habe es gestern so augesehen, als könnte sich der DAX etwas deutlicher von den herben Kursverlusten der Vorwoche erholen. Die Tatsache, dass die Erholung relativ moderat und vor allem nur von sehr kurzer Dauer gewesen sei, zeige, wie sehr der Markt angeschlagen sei. Zwischenzeitlich seien sogar markante Unterstützungen, beispielsweise bei 11.720 Zählern, unterschritten worden. Mit dem bei 11.624 Punkten markierten Tagestief sei bereits die Strukturprojektion bei 11.573 Punkten ins Visier genommen worden. Die Trendintensität, gemessen auf Basis des ADX, weise eine weiterhin steigende Tendenz auf und notiere bei 26,84. Kurzfristig könnten die verstärkt auftretenden Lunten an den Tageskerzen positiv beurteilt werden, allerdings fehle offensichtlich das Momentum, um eine deutlichere Erholung zu etablieren. Widerstände auf der Oberseite seien bei 11.899, 11.991, 12.015, 12.084, 12.187 und 12.208 zu finden. Unterstützungsmarken könnten bei 11.825, 11.790, 11.726, 11.675 und 11.625 definiert werden. (03.03.2020/ac/a/m)