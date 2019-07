Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Notenbankchef Powell hat bei seiner Anhörung vor dem Kongress die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet, indem er konjunkturelle Risiken betont und davon gesprochen hat, dass die FED angemessen handeln wird, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten, so die Analysten der Helaba.



Allerdings sei der von diesen Aussagen ausgelöste Rückenwind für den hiesigen Aktienmarkt nur von kurzer Dauer gewesen. Insbesondere die Gewinnwarnungen von Aumann, Krones und Deutsche Beteiligungs AG hätten das Sentiment belastet. Zuletzt habe bereits BASF eine Warnung ausgesprochen und damit die Marktteilnehmer erschreckt. Darüber hinaus hätten auch andere Schauplätze wie der Handelsstreit zwischen den USA und China und nicht zuletzt die mögliche Eskalation der Iran-Krise eine Rolle gespielt. In der kommenden Woche nehme die US-Berichtssaison an Fahrt auf. Im Vorfeld habe eine Reihe von Unternehmen bereits die Erwartungen reduziert. Es werde spannend zu sehen sein, ob sich dieser "Trend" fortsetzen werde. Der V-DAX habe gestern (13,76 nach 13,84) eine kleine Pause eingelegt. Die Gefahr, dass sich der Index von der bei 13,82 verlaufenden Abwärtslinie nach oben absetze, sei jedoch nicht gebannt.



Am Dienstag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mittels eines "Breakaway Gaps" die als relativ zuverlässig geltende Wendeformation "Island Reversal" komplettiert. Klassischerweise werde ein derartiges Gap nicht unmittelbar geschlossen, vielmehr deute es auf eine sich beschleunigende Abwärtsimpuls-Bewegung hin. Spannend werde es charttechnischer Sicht auch auf Wochenbasis. In diesem Zeitfenster zeichne sich ebenfalls eine markante Wendeformation ab. In der Vorwoche sei ein "Hanging Man" ausgebildet worden. Auf diesen könnte, so deute es sich an, ein "Bearish Engulfing Pattern" folgen, wodurch die negative Indikation des "Hanging Man" untermauert würde. Zudem drohe die wichtige Unterstützung bei 12.328 Punkten durchbrochen zu werden. Komme es dazu, finde sich eine weitere Haltemarke in Form einer abwärts gerichteten Gann-Linie bei 12.252 Zählern. Der 100-Wochendurchschnitt verlaufe aktuell bei 12.221 mit einer leicht ansteigenden Tendenz. Knapp darunter verlaufe die zur Beurteilung des mittelfristigen Trends relevante 55-Tagelinie (12.200). (12.07.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



