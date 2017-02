In diesem Kontext sei etwa auf die jüngst gemeldeten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA zu verweisen. Diese Zeitreihe habe zum Start des Jahres 2017 unerwartet deutlich zulegen können. Der Konsument sei folglich auch im Januar eine tragende Säule des Aufschwungs im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nach Einschätzung der Analysten der NORD LB sei allerdings festzuhalten, dass die internationalen Aktienmärkte die Wachstumsaussichten in den USA bereits zu optimistisch beurteilen könnten. So würde es den Analysten beispielsweise sehr schwer fallen, für die Jahre 2017 und 2018 die Prognose eines US-Wirtschaftswachstums von mehr als 3% zu begründen. Eine solche Entwicklung scheinen die Börsen nicht nur in Nordamerika mittlerweile aber immer stärker einzupreisen, so die Analysten der NORD LB. Diese ambitionierte Erwartungshaltung könne ihrer Auffassung nach perspektivisch zu Gefahren führen. Die Trump-Rally werde folglich zum Risiko. Zudem schienen auch andere Risiken von den internationalen Aktienmärkten weitgehend ausgeblendet zu werden.



So sei davon auszugehen, dass die neue Regierung in Washington eindeutig hawkishere Zentralbanker an die Spitze der FED setzen werde. Eine etwas schnellere Normalisierung der Geldpolitik in den USA könnte dann auf die Kurse der Dividendenpapiere drücken. Dabei sei festzuhalten, dass vor allem US-Aktien nicht mehr zu Schnäppchenpreisen zu erhalten seien. Das KGV des S&P 500 liege auf Basis der Konsensgewinnschätzung für das Jahr 2017 bereits bei über 18. Die Gefahren am Aktienmarkt würden somit nach Erachten der Analysten der NORD LB zunehmend die Chancen überwiegen. Investoren sollten folglich offensiver zum aktiven Risikomanager werden!



Wichtig könnten in diesem Kontext die aktuell zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen zu den US-Unternehmensbefragungen werden. Die Stimmung "Corporate Americas" sei zuletzt bekanntlich im Gleichschritt mit den Aktienindices immer optimistischer geworden. Im Februar könnte sich bei den Sentiment-Indikatoren in den USA nun allerdings ein Ende des Höhenfluges ergeben. Insofern würden die Börsen am aktuellen Rand mit ganz besonderem Interesse auf die Zahlen zu den beiden Einkaufsmanagerindives des ISM zu blicken haben. Die asiatischen Aktienmärkte würden am aktuellen Rand vor allem auf die Entwicklungen in

den Vereinigten Staaten fokussieren. Die Marktteilnehmer insbesondere in Emerging Asia scheinen sich regelrecht zu "Trump-Watchern" zu entwickeln, so die Analysten der NORD LB. Der Fokus dürfte in diesem Zusammenhang nicht nur auf die US-Außenpolitik gerichtet sein. So würden die Wachstumspläne für den amerikanischen Binnenmarkt tatsächlich gewisse Begehrlichkeiten mit Blick auf eine mögliche Partizipation an einer regen Wirtschaftsaktivität wecken. (27.02.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit dem Rückenwind von auf Rekordjagd befindlichen US-Leitindives gelang es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der vergangenen Woche zeitweise wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten zu springen, so die Analysten der NORD LB.Die Marktteilnehmer hätten ihrer Auffassung nach derzeit eine sehr positive Sichtweise der Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten. Dafür gebe es natürlich gut nachvollziehbare Gründe.