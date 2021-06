Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es hat sich wenig geändert im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei stabil, aber auch überkauft.



Der DAX befinde sich über 15.477 im Aufwärtstrend. Über 15.477 seien alle DAX Prognosepfeile "Blau", also favorisiert zu halten, solle heißen, der DAX könne aus allen Lagen neue Wochenhochs ausbilden. Die Tageskerze weise freilich das Risiko eines Abwärtstages aus, zumindest die Chance tieferer Tiefs als gestern zu handeln und wenn es nur für eine Minute wäre. Der FDAX zeige am Morgen Widerstände bei 15.675/15.680 auf (FDAX PP + Kijun/h1). Im Falle von größeren DAX-Kursanstiegen lege die BNP Paribas per Chartauswertung die DAX-Ziele bei 15.785 (obere Kanalbegrenzung) sowie bei 15.812 (FDAX R3) und 15.941 (große 161% Extension) fest. (09.06.2021/ac/a/m)



