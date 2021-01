Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Gemengelage auf dem deutschen Aktienmarkt hat sich zuletzt nur wenig geändert, so die Analysten der Helaba.



Die Corona-Sorgen seien allgegenwärtig und geben wesentlich den Ton an. Auf der anderen Seite würden Konjunkturhoffnungen die Runde machen. Einem weiteren Corona-Konjunkturpaket sei vonseiten des Wirtschaftsministers Altmaier eine Absage erteilt worden. Angesichts der beschriebenen Einflussfaktoren könne sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf hohem Niveau halten. Die Kraft und neue Impulse, um die 14.000er Marke deutlicher zu überspringen, würden derzeit jedoch fehlen. Spannend bleibe, ob die in den USA an Fahrt aufnehmende Berichtssaison für neuen Rückenwind sorgen könne. Heute würden die Bücher unter anderem von J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo und PNC Financial Service geöffnet. In der kommenden Woche würden die Bilanzen von einer großen Zahl weiterer Unternehmen gezeigt. Mit Blick auf die kommenden Tage gelte es auch, die Entwicklung in den USA im Auge zu behalten. Um die Sicherheit in Washington zu gewährleisten, seien neben der Nationalgarde bereits 6.000 Soldaten entsandt worden.



An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich zuletzt wenig geändert. Für einen nachhaltigen Ausbruch über 14.000 fehle augenscheinlich die Schwungkraft. Auf der Unterseite sei der deutsche Leitindex relativ gut unterstützt, zumal die Trends weiterhin auf allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet seien. Erst ein Rutsch unter den bei 13.674 Zählern verlaufenden 21-Tagedurchschnitt würde, zumindest auf tertiärer Ebene, eine Neubewertung erforderlich machen. Weitere Supports seien bei 13.796, 13.780 und 13.664 Punkten zu finden. (15.01.2021/ac/a/m)



