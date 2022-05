Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das neue DAX-Verkaufssignal nach Ausbildung und Auflösung eines bärischen Keils von Donnerstagabend wirkte und führte den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Ziele 13.566-x, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe das ideale Pullbackziel bei 13.388 erreicht, als Reaktion auf den Erstanstieg nach dem -24% Crashtief.



1) Nur wenn der DAX in dieser Phase eine nennenswerte Unterstützungszone verteidige, die sich von 13.600 bis 13.388 erstrecke, erschwere sich der Index nicht die Chance auf den 2. Anstieg zu 14.815/14.925. Alles was tiefer gehe als 13.388, führe zu Komplikationen für DAX-Anstiege. 2) Die Vorbörse agiere bei ca. 13.525. Das sei 120 Punkte mehr als zum gestrigen XETRA-Schlusskurs. Der Abwärtskanal sei ausgereizt, der DAX sei überverkauft. Zwischenanstiege wären in dieser Phase normal. Würden diese Indizien für DAX-Anstiege zu 13.566/13.600 bzw. 13.909/13.958 reichen? Das sei heute zu prüfen. (10.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



