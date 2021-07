München (www.aktiencheck.de) - Bedenken hinsichtlich einer vierten Viruswelle, steigenden Ölpreisen und geopolitischen Spannungen bremsen den DAX aktuell, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Kommende Woche stünden bei den Makrodaten in Deutschland die Auftragseingänge der Industrie im Mai und die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag sowie am Mittwoch die Industrieproduktion ebenfalls für Mai im Fokus. Für die gesamte Eurozone - wie auch für Deutschland und die USA - würden am Montag zudem die finalen Juni-Einkaufsmanagerindices gemeldet. Hinzu kämen am Dienstag die Einzelhandelsumsätze für den Euroraum im Monat Mai.In den USA liege der Fokus am Montag auf den Einkaufsmanager-Stimmungsbericht des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungsbereich. Besondere Beachtung dürfte zudem am Mittwoch das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung auf sich ziehen, bei der die Prognose für die ersten US-Leitzinsanhebungen auf 2023 vorgezogen worden seien. Und in China stünden ein Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich am Montagmorgen sowie am Freitag Inflations- und Produzentenpreiszahlen für den Juni im Rampenlicht. (02.07.2021/ac/a/m)