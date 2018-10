Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während des DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwächeanfalls zu Handelsbeginn wurde der Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 12.194 Punkten) nochmals einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit der 200-Stunden-Linie (akt. bei 12.190 Punkten) stehe in diesem Dunstkreis eine weitere wichtige Unterstützung zur Verfügung. Von dieser Bastion habe sich das Aktienbarometer gestern zwar lösen können, doch auch die Bullen hätten sich nicht endgültig durchsetzen können. In der Konsequenz stehe auf Tagesbasis eine sog. "high wave"-Kerze, mit markantem Docht und markanter Lunte im Bereich der 38-Tages-Linie (akt. bei 12.270 Punkten), zu Buche. Dieses Muster unterstreiche die aktuelle Orientierungssuche. Die entscheidende Signalfunktion auf der Oberseite messen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dabei den letzten beiden Verlaufshochs bei 12.457/58 Punkten bei. Ein Spurt über diese Zone würde auch den seit Juni bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 12.437 Punkten) zu den Akten legen. Im Erfolgsfall definiere die Kombination aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.587 Punkten) und dem Hoch von Ende August (12.597 Punkten) das nächste Anlaufziel. Auf der Unterseite sollte indes das gestrige Tagestief (12.175 Punkte) - gleichbedeutend mit dem Bruch des oben genannten Basisaufwärtstrends - nicht mehr unterschritten werden. (05.10.2018/ac/a/m)