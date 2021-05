Die heute zur Veröffentlichung anstehenden Zahlen von Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV), Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) und Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) würden hingegen keinen Einfluss auf den Gesamtmarkt haben. Der Mai zähle zu den schwächsten Börsenmonaten eines Jahres. Insofern sei spannend, ob auch in diesem Jahr eine schwache Performance zu verzeichnen sein werde. Ein Beispiel, wie schnell sich die Abwärtsdynamik erhöhen könne, habe der Handelsverlauf am Dienstag geliefert.



Heute werde der DAX den Vorgaben der Überseebörsen folgen und stärker in den Handel starten. Im weiteren Tagesverlauf würden insbesondere die auf der Agenda stehenden US-Konjunkturdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Da der Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiter zu eskalieren drohe, könnte dieser an den Börsen verstärkt in den Fokus rücken.



Mit Blick auf den Wochenchart des DAX falle auf, dass die Ausschläge nach unten sukzessive größer würden, die Indikatoren - auch die längerfristigen - zunehmend negativ zu werten seien und das Momentum sowie die Trendintensität nachlasse. Entsprechend würden die Risiken auf der Unterseite zunehmen. Mit einem größeren Rücksetzer müsste aber erst gerechnet werden, sofern die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie (14.826) nachhaltig durchbrochen werde. (14.05.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Gefühlslage der Marktteilnehmer schwankte in den letzten Tagen zwischen großem Optimismus - in dieser Phase bewegte sich der DAX auf Tuchfühlung mit dem Rekordhoch - und relativ betrübt, so die Analysten der Helaba.Letztgenannter Aspekt sei insbesondere von den gestiegenen Inflationserwartungen begünstigt worden. Darüber hinaus sehe sich der Markt mit einer Reihe weiterer Herausforderungen konfrontiert. Die Berichtssaison sei zuletzt zwar weitestgehend erfreulich ausgefallen, allerdings seien die ermutigenden Zahlen nicht in der Lage gewesen, dem Gesamtmarkt neuen Schwung zu geben. Einen Beitrag zur Stabilisierung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten sie aber leisten können.