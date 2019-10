Nach den anfänglichen Kursverlusten habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im weiteren Tagesverlauf freundlich präsentiert, so dass unter dem Strich nur ein moderater Aufschlag in Höhe von 0,34 Prozent auf 12.798,19 zu verbuchen gewesen sei. Neben dem Brexit hätten insbesondere Chipwerte im Fokus gestanden, nachdem Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII, NASDAQ-Symbol: TXN) mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung Sorgenfalten hervorgerufen habe. Dies habe dem TecDAX gestern einen Verlust von 0,70 Prozent auf 2.808,94 Punkte eingebracht.



Hierzulande seien heute Morgen bereits die Q3-Ergebnisse von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) publiziert worden. Demnach hätten die Handelskonflikte BASF deutlich zugesetzt. Der bereinigte, operative Gewinn sei im dritten Quartal um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden. Euro zurückgegangen. Die im Sommer gesenkte Prognose sei bekräftigt worden. Bei Daimler sei der operative Gewinn im vergangenen Quartal um acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 2,7 Milliarden Euro geklettert. In den USA stünden heute weitere Unternehmensergebnisse auf der Agenda.



Gestern sei es dem DAX gelungen, sich etwas deutlicher von der oberen Begrenzung eines linearen Regressionskanals (12.726) abzusetzen. Damit sei auch die von den zuletzt mehrfach aufgetretenen Dojis ausgehende negative Indikation relativiert worden. Während die Momentum-Indikatoren leicht nach oben zeigen würden, habe das Volumen jedoch sowohl unter dem zehn- als auch unter dem 21-Tagedurchschnitt gelegen. Insofern werde es spannend zu sehen sein, ob der deutsche Leitindex in der Lage sein werde, das letzte Verlaufshoch bei 12.814 Zählern markant hinter sich zu lassen. Insbesondere nachdem zuletzt bei verschiedenen Indikatoren Schwächeanzeichen auszumachen gewesen seien. Die nächsten Widerstände würden sich bei 12.833, 12.843, 12.868, 12.898 und 12.931 Zählern finden. Auf der Unterseite würden die Marken bei 12.726, 12.670, 12.633, 12.620 und 12.597 als Support wirken. (24.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt vergeht derzeit kein Tag, an dem nicht über den Brexit in all seinen möglichen Facetten gesprochen wird, berichten die Analysten der Helaba.Gestern sei die Abstimmungsniederlage von Boris Johnson über die Gesetzgebung für den EU-Austritt im frühen Handelsgeschäft mit Kursabschlägen quittiert worden. Insgesamt scheinen Neuwahlen in Großbritannien wahrscheinlicher zu werden, so die Analysten der Helaba. Allerdings könnte dafür eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig sein. Unterdessen habe Premier Johnson nochmals deutlich gemacht, dass er keine Verzögerung des Brexit wünsche und dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen sollte.