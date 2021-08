Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat es aktuell schwer, die große Horizontalhürde bei 15.803/15.811 zu bezwingen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch gestern habe man das wieder gesehen, als der DAX 15.802 angekratzt habe, dann jedoch abermals unter 15.800 geendet habe.



Die DAX-Prognose sei unverändert. Oben wirke 15.800, auf der anderen Seite würden die Horizontalen bei 15.700/15.680 und die Tageskerzenchartwolkenoberkante bei 15.580 stützend wirken. Der Bereich 15.700/15.680 könnte im Rahmen einer 2. Pullbacksequenz noch angesteuert werden, solange der DAX nicht über 15.508 steige, was dann vom Kursmuster her ähnlich aussehen würde wie der gestrige Kursrutsch beim NASDAQ 100 von 15.167 zu 15.007. Tiefer als 15.667 (Pivot S3) falle der DAX heute kaum. In der Regel springe der DAX schon von 15.700/15.680 wieder nach oben ab, so dass der DAX die Range 15.680/15.800 verteidige. Oberhalb von 15.811 wäre heute Spielraum für DAX-Anstiege bis 15.875. (11.08.2021/ac/a/m)



