Ausblick: Der DAX befinde sich übergeordnet klar im Abwärtstrend, die Gegenreaktion nach dem Crash sei erledigt. Es dürfte nun eine zweite Abwärtswelle folgen.



Die Short-Szenarien: Der DAX befinde sich kräftig unter Druck, die Bären seien mit voller Kraft zurück. Die erste Anlaufmarke dürfte sich bei 10.097 Punkten bei der ersten Kurslücke auf der Unterseite befinden. Danach dürfte schnell die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten erreicht werden. Unter 10.000 Punkte dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und Kurs auf die nächste Kurslücke bei 9.626 Punkten genommen werden. Das langfristige Korrekturziel liege viel tiefer, nämlich bei 6.500 Punkten. Zunächst müsse der DAX aber unter 10.000 Punkte fallen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich schnell erholen und erneut über 10.800 Punkte ansteigen. Dann könnte ein erneuter Angriff auf 11.000 Punkte bevorstehen. Langfristig aufhellen würde sich die Lage für die Bullen aber erst über dem Fibonacci-Fächer bei aktuell 11.150 Punkten. (14.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist nun wohl endgültig an dem hier mehrmals genannten Fibonacci-Fächer im Fünf-Jahreschart im Bereich von 11.150 Punkten gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Trotz allem Auf und Ab im DAX, der sich seit Anfang April de facto in einer ausgedehnten Seitwärtsphase befunden habe, habe der Fibonacci-Fächer als stabiler Orientierungsanker für den weiteren Kursverlauf gedient. Nun sei der DAX in den vergangenen Handelstagen kräftig unter Druck geraten und notiere am frühen Donnerstagmorgen im Bereich von 10’450 Punkten im außerbörslichen Handel. Die Coronavirus-Krise habe den DAX weiterhin im Griff und dürfte wie erwartet nicht nach wenigen Wochen erledigt sein. Die vorherige Aufwärtsbewegung sei ein normaler Pullback an den Fibonacci-Fächer gewesen. Nichts weiter als eine Bärenmarktrally, die nach dem vorherigen starken Corona-Crash aber ebenfalls heftig ausgefallen sei. Nun würden die Bullen den Rückzug antreten.