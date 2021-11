Die Aktien von Continental hätten den heutigen Handel mit einer großen Abwärtslücke begonnen. Die Aktie falle, nachdem das Unternehmen unerwartet den Finanzvorstand Wolfgang Schäfer entlassen habe. Begründet werde die Entscheidung mit der Rolle des Finanzchefs im Abgasbetrugsskandal.



thyssenkrupp habe die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben, das am 30. September 2021 geendet habe. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 34,02 Mrd. Euro (Erwartung: 33,45 Mrd. Euro) gemeldet. Das bereinigte EBIT habe 796 Mio. Euro (Erwartung: 769 Mio. Euro) erreicht, während der bereinigte Nettogewinn 128,3 Mio. Euro erreicht habe. Das Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2022 einen Nettogewinn von mindestens 1 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBIT von 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro.



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe mitgeteilt, dass das Unternehmen während der Dubai Airshow Aufträge für insgesamt 408 Flugzeuge erhalten habe - 296 Festbestellungen und 139 Kaufzusagen.



Einschätzungen von Analysten:



- HSBC stufe Covestro auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 70,00 Euro gesetzt worden.

- Berenberg stufe Daimler auf "kaufen" ein. Das Kursziel sei auf 115,00 Euro gesetzt worden.

- VARTA werde von J.P. Morgan mit "overweight" bewertet. Das Kursziel sei auf 140,00 Euro gesetzt worden. (18.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag nach einer schwachen Sitzung in Asien uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Frankreich, den Niederlanden und Belgien würden zulegen, während die Aktien aus dem Vereinigten Königreich, Italien und Polen fallen würden. Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) und der spanische Ibex würden unverändert notieren. Der Wirtschaftskalender für heute enthalte keine wichtigen Veröffentlichungen, die große Bewegungen an den Aktienmärkten auslösen könnten. Es werde erwartet, dass Biden in dieser Woche einen neuen FED-Vorsitzenden auswählen werde, aber die Entscheidung werde wahrscheinlich erst kurz vor dem Wochenende bekannt gegeben.Der DAX habe zu Beginn des heutigen Handels in Europa ein neues Allzeithoch bei 16.285 Punkten erreicht. Der Index habe die Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben und sei in den Bereich des vorherigen Abwärtstrendkanals gefallen. Der Rückgang sei an der unteren Begrenzung der lokalen Marktgeometrie gestoppt worden, und der Index sei wieder an die obere Begrenzung des Kanals geklettert. Die positive Reaktion auf die untere Begrenzung der Geometrie deute darauf hin, dass jetzt ein weiterer Aufwärtsimpuls ausgelöst werden könnte, wobei neue Allzeithochs nur noch 0,25% entfernt seien. Volkswagen seien im Jahresvergleich um fast 42% gefallen, die von BMW um 22% und die von Daimler um 34%.