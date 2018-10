Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits während der vergangenen Tage konnte eine zunehmende Risikoaversion unter den Marktteilnehmer ausgemacht werden, so die Analysten der Helaba.Am Freitag sei bekannt geworden, dass die Wachstumsprognose für das Jahr 2018 von bisher 1,5 Prozent auf 1,2 Prozent reduziert worden sei. Zudem kalkuliere die Regierung mit 1,8 Prozent (vs. 1,6 Prozent) mit einem höheren Etatdefizit. Auch von Unternehmensseite verspreche es zunehmend, vor allem mit Blick auf die Q3-Berichtssaison, spannend zu werden. Zuletzt seien bereits vielfach die Gewinnaussichten reduziert worden. Insbesondere die Wall Street könnte einen größeren Bewertungskorrekturbedarf haben, sollte sich dieser "Trend" fortsetzen.Der am Freitag vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vollzogene Rücksetzer ("bearish engulfing pattern") habe deutlich erkennbare Spuren im Chartbild des Index hinterlassen. Bemerkenswert sei vor allen, dass die für den tertiären Trend relevante 21-Tage-Linie (12.194), einen Tag nach dem Ende eines Preis- und Zeitzyklus, unterschritten worden sei. Damit drohe der Aufwärtstrend auf der kurzen Zeitebene ebenfalls negativ zu werden. Der mittel- und langfristige Trend würden bereits seit geraumer Zeit nach unten zeigen. Auch habe sich bereits die strukturelle Konstellation, sowohl beim Index als auch bei den Einzelwerten deutlich eingetrübt. Am Freitag habe sich der Abwärtsimpuls dynamisiert, nachdem die über den Monatschart hergeleiteten Marken von 12.183/12.169 Zählern durchbrochen worden seien. Auch der Stellenwert des Swing Points bei 12.120 Punkten sei erneut augenscheinlich geworden. (08.10.2018/ac/a/m)