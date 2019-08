Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern mit einem Plus von 0,6% bei 11.730 Punkten schließen, wofür Entspannungssignale beim Zollstreit zwischen den USA und China verantwortlich gemacht werden, so die Analysten der Helaba.Hiobsbotschaften von Donald Trumps Twitter-Account habe es nicht gegeben und auch von konjunktureller Seite sei es ruhig geblieben. Signale für eine konjunkturelle Erholung seien weiter Fehlanzeige und so bleibe die Hoffnung der Investoren bestehen, dass die EZB im nächsten Monat mit weiteren Stimuli aufwarte. Auf der Unternehmensseite sei unter anderem die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gesucht (+3%) gewesen. Die Erholung sei von einer Analystenempfehlung gestützt worden.Das Chartbild des DAX sei im Vergleich zum Vortag kaum verändert. Zwar habe sich der Index von der 200-Tagelinie nach oben absetzen können, wichtige Widerstände bei 11.865 hätten bislang aber nicht überwunden werden können. Bei dem Blick auf den Wochenchart des EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) falle auf, dass sich dieser seit Anfang des Jahres innerhalb der Spanne von etwa 3.250 bis 3,550 Punkten bewege. Sowohl die untere als auch die obere Begrenzung hätten bereits im letzten Jahr eine Rolle gespielt. Klare Hinweise auf die zukünftige Bewegungsrichtung gebe es nicht, denn der Index bewege sich im Bereich der flach verlaufenden 100- und 200-Wochenlinien. Zudem liege das Kursmomentum bei null und der ADX verharre auf sehr niedrigem Niveau. Auch im Tageschart seien die Vorgaben vonseiten der quantitativen Indikatoren uneinheitlich und so sei eine trendlose Marktverfassung zu konstatieren. (28.08.2019/ac/a/m)