Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Erholung vor dem Wochenende startet der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag wieder mit leichten Verlusten in die neue Woche, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit dem Ende der Berichtssaison dürfte der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen noch stärker auf den Inflationsdaten und der Zinsentwicklung liegen. Entsprechend sei weiter mit hoher Volatilität zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (16.05.2022/ac/a/m)