Ausblick: Der DAX zeige mit dem kräftigen Anstieg weiter Stärke. Angetrieben werde der DAX von Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie von wohl ausbleibenden US-Strafzöllen auf europäische Autoimporte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Stärke weiter nutzen und direkt einen Angriff auf den Widerstand von 13.200 Punkten starten. Gelinge hier ein Durchbruch, sei mittelfristig mit einem Angriff auf das Allzeithoch von Januar 2018 bei 12.596 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei bereits seit langem überhitzt und seit dem Verlaufstief bei 11.878 Punkten Anfang Oktober fast in einem Stück bis nahezu 13.200 Punkte explodiert. Zudem habe der Index nach unten nun bereits drei offene Kurslücken bei 12.202, 12.495 und 12.992 Punkten. Der Aufwärtsbewegung könnte schnell die Kraft ausgehen und eine kräftige Abwärtsbewegung starten. (05.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Vortag regelrecht explodiert und hat die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten mit einer Aufwärtskurslücke direkt zur Handelseröffnung übersprungen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag sei der DAX noch bei 12.961 Punkten aus dem Handel gegangen, an Vortag sei der Leitindex zur Handelseröffnung direkt bei 13.022 Punkten gestartet. Doch damit seien die Bullen erst richtig in Fahrt gekommen und hätten direkt weiter bis über 13.100 Punkte hochgezogen. Im Tageshoch seien 13.171 Punkte erreicht worden, per Handelsschluss habe der DAX bei 13.136 Punkten gestanden. Alle wichtigen Widerstände, die den Bullen zuvor noch Einhalt geboten hätten, seien damit an einem Stück erobert worden. Die nächste große Widerstandsmarke befinde sich nun bei 13.200 Punkten.