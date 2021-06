Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Vortag noch ein neues Rekordhoch markierte beruhigte sich das Geschehen auf dem Frankfurter Parkett gestern spürbar, so die Analysten der Helaba.



Einerseits hätten die Analysten an dieser Stelle bereits die zu schwach ausgeprägte Trendintensität bemängelt, andererseits seien die veröffentlichten Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausgefallen. Dennoch seien Zweifel an einer kräftigen Wirtschaftserholung nicht angebracht. Darüber hinaus könne unterstellt werden, dass sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen würden. Im Nachgang werde sich zeigen, ob es dann zu Adjustierungen der Portfolio-Zusammensetzungen kommen werde, möglicherweise dann auch schon mit Blick auf den in der kommenden Woche anstehenden, großen Verfall an der Terminbörse. Heute werde der DAX wohl wenig verändert in den Handel starten.



Trotz der Tatsache, dass der DAX zuletzt in der Lage gewesen sei, neue Hochs zu markieren, falle auf, dass verstärkt Tageskerzen in Form sogenannter Dojis auftreten würden. Diese würden in der Regel auf Unsicherheiten bezüglich der nächsten Bewegungsrichtung hindeuten. Dieser Eindruck werde zudem von den seit geraumer Zeit unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen untermauert. Die nächsten Projektionsmarken seien auf der Oberseite bei 15.777 und 15.864 Zählern zu finden. Support gehe von den Marken bei 15.630 und 15.556 Punkten aus. (09.06.2021/ac/a/m)

