Der DAX habe die jüngsten Gewinne ausgebaut und am Freitag neue Allzeithochs erreicht. Derzeit teste der Index die obere Grenze des steigenden Trendkanals. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, könnte sich der Aufwärtstrend beschleunigen. Sollte sich das Aufwärtsmomentum jedoch abschwächen, läge die nächste Unterstützung im Bereich von 15.800 Punkten.



adidas werde aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen die Marke Reebok für 2,5 Milliarden Dollar an Authentic Brands verkaufen. Das Geschäft solle Anfang 2022 abgeschlossen werden. adidas habe Reebok im Jahr 2006 für 3,8 Milliarden Dollar erworben, da das deutsche Unternehmen mit Nike habe konkurrieren wollen.



Delivery Hero erwäge, seine Investitionen über den ursprünglichen Plan hinaus zu erhöhen, um den Schwung des ersten Halbjahres zu nutzen und weitere Marktanteile zu gewinnen, habe der Finanzchef des Online-Essenslieferanten am Donnerstag gesagt.



Die Deutsche Telekom befinde sich in aktiven Gesprächen über den Verkauf ihrer niederländischen Einheit, habe CEO Tim Höttges am Donnerstag gesagt. "Wir befinden uns mitten in einer Transaktion in den Niederlanden - ein sehr intensiver Bieterprozess", habe Höttges in einem Telefongespräch mit Reportern gesagt, habe sich aber nicht weiter äußern wollen. (13.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices sind am Freitag den zehnten Tag in Folge gestiegen, wobei der DAX ein neues Allzeithoch erreichte, da die Anleger von der rückläufigen Inflation in den USA und der starken Berichtssaison profitierten, so die Experten von XTB.Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stehe im Gegensatz zu der Situation in Asien, wo die Besorgnis über das harte Durchgreifen der Regulierungsbehörden in China und die Ausbreitung der Delta-Variante die Marktstimmung beeinträchtigt habe.