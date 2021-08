Der DAX habe es endlich geschafft, die Widerstandszone bei 15.675 Punkten zu überwinden. Der Index werde auf dem höchsten Stand seit dem 15. Juli 2021 gehandelt. Der Ausbruch über die vorgenannte Zone ebne den Weg für einen kurzfristigen Test der Allzeithochs im Bereich von 15.800 Punkten. Sollte der Index aus der Handelsspanne von 15.475 bis 15.675 Punkten ausbrechen, könnte eine Bewegung in Richtung neuer Rekordwerte bevorstehen.



Bayer habe angekündigt, das US-Biotech-Unternehmen Vividion Therapeutics für 2 Mrd. Dollar zu übernehmen. Eine Vorauszahlung in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar werde geleistet, die restlichen 500 Mio. Dollar seien an die Erreichung von Meilensteinen geknüpft. Bayer verspreche sich von der Übernahme eine Stärkung seiner Medikamentensparte, da die Patente für seine wichtigsten Produkte bald auslaufen. Während das EBITDA im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10,6% auf 2,58 Mrd. Euro gesunken sei, sei der Umsatz um 12,9% auf 10,85 Mrd. Euro gestiegen. Das EBITDA habe unter den Erwartungen gelegen, während der Umsatz den Marktkonsens übertroffen habe. Bayer habe den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht und rechne für 2021 mit einem Umsatz von 43 Mrd. Euro gegenüber der bisherigen Prognose von 41 Mrd. Euro.



adidas habe für das zweite Quartal einen operativen Gewinn von 543 Mio. Euro (erwartet 440,7 Mio. Euro) und einen Gesamtumsatz von 5,08 Mrd. Euro gemeldet (erwartet 4,86 Mrd. Euro). Das Unternehmen habe die Umsatzerwartungen in fast allen Regionen übertreffen können. Die einzige Region, in der die Schätzung verfehlt worden sei, sei Greater China gewesen, wo der Umsatz 1,00 Mrd. Euro erreicht habe, verglichen mit der Prognose von 1,13 Mrd. Euro. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe sich auf 387 Mio. Euro belaufen (Prognose: 299 Mio. Euro). adidas habe die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht und erwarte nun einen Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro, gegenüber der bisherigen Spanne von 1,25 bis 1,45 Mrd. Euro. Der Umsatz solle in diesem Jahr bei konstanten Wechselkursen um bis zu 20% steigen.



Die Deutsche Post habe im zweiten Quartal 2021 einen um 22% höheren Umsatz von 19,47 Mrd. Euro (erwartet 19,06 Mrd. Euro) gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Das EBIT habe sich im Jahresvergleich auf 2,08 Mrd. Euro mehr als verdoppelt (erwartet: 1,92 Mrd. Euro). Der Nettogewinn habe 1,29 Mrd. Euro erreicht. Die Deutsche Post habe ihre Prognose für das Gesamtjahr unverändert gelassen und erwarte weiterhin ein EBIT von über 7 Mrd. Euro. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens habe gesagt, dass die Inflation kein Grund zur Sorge sei, da die Deutsche Post die höheren Kosten an die Kunden weitergeben werde.







Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.Die Indices aus Spanien und Portugal seien heute die europäischen Top-Performer, während der polnische WIG20 (W20) als einziger Blue-Chip-Index niedriger notiere. Die für 13:00 Uhr angesetzte Entscheidung der Bank of England sei das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie größere Bewegungen auf dem Markt auslöse.