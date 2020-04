S&P Global Ratings werde das Rating Italiens am Freitag überprüfen, wobei eine Herabstufung unter Investment Grade nicht ausgeschlossen werden könne. In einem solchen Szenario wäre Italien von Refinanzierungs- und Asset-Kaufprogrammen ausgeschlossen, falls keine Änderungen an den Regeln vorgenommen würden.



Der DAX habe die gestrigen Rückgänge vor der 10.200-Punkte-Marke gestoppt, wo sich die Nackenlinie des Double-Top-Musters befinde. Die anschließende Aufwärtsbewegung sei im Bereich von 10.400 Punkten gestoppt worden, wo sich auch die 200-Stunden-Linie befinde. Falls der Verkaufsdruck wieder zunehme, sollten sich die Bären auf den Bereich zwischen 10.200 und 10.250 Punkten konzentrieren. Ein Ausbruch über 10.400 oder 10.500 Punkte könnte die Bullen wiederum ermutigen. Zu beachten sei, dass die 50-Stunden-Linie kurz davor stehe, die 200-Stunden-Linie von oben nach unten zu schneiden. Eine solche Situation werde als "Death-Cross" bezeichnet und gemäß der klassischen technischen Analyse kündige dies einen Rückgang an.



Die Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) habe die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt gegeben. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt habe gesagt, dass ein Nettogewinn von rund 300 Millionen EUR erwirtschaftet worden sei. Das EBIT habe bei rund 426 Millionen EUR gelegen. Das Unternehmen habe angegeben, dass es keine großen negativen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie erlitten habe. Es sei eine Dividende von 5,5 EUR pro Aktie vorgeschlagen worden. Dennoch habe die Hannover Rück beschlossen, die Gewinnprognose für 2020 zurückzuziehen.



Die italienische Großbank UniCredit habe angekündigt, dass sie in diesem Quartal 900 Millionen EUR zusätzliche Rückstellungen für uneinbringliche Kredite verbuchen werde. UniCredit sei die erste große europäische Bank gewesen, die eine große Erhöhung der Rückstellungen angekündigt habe, und diese Entscheidung könne als Leitfaden dafür gesehen werden, was von anderen zu erwarten sei, wie zum Beispiel von der Deutschen Bank, die am Mittwoch, dem 29. April, ihre Zahlen veröffentliche.



Austrian Airlines, die Tochtergesellschaft der Lufthansa, habe angekündigt, dass sie einen Nachfragerückgang von 25% bis 50% des Vorkrisenniveaus im Jahr 2020 und einen Rückgang von bis zu 75% im Jahr 2021 erwarte. Die österreichische Fluggesellschaft plane, die Flottengröße bis 2022 von derzeit rund 80 auf etwa 60 zu reduzieren. Dies werde die Kapazität um rund 20% reduzieren. (22.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem sie am Dienstag stark gefallen waren, so die Experten von XTB.Es seien an breiter Front Gewinne zu beobachten, wobei die Aktien aus Russland und den Niederlanden am besten abschneiden würden. Des Weiteren werde erwartet, dass die EZB-Beamten am Abend eine Videokonferenz abhalten würden.Die Beamten der EZB würden heute Abend eine Videokonferenz abhalten. Die Zentralbanker würden wahrscheinlich darüber diskutieren, ob sie von den Kreditgebern Schulden ohne Investment Grade als Sicherheit akzeptieren würden. Dies möge ein wenig beunruhigend klingen, weshalb eine Erklärung erforderlich sei. Für den Fall, dass die EZB sich bereit erkläre, Junk-Bonds als Sicherheit zu akzeptieren, würde sie wahrscheinlich in Erwartung einer Herabstufung von Staats- und Unternehmensschulden handeln. Das bedeute jedoch nicht, dass die EZB sich beeilen werde, alle Schulden zu akzeptieren, sondern dass die EZB wahrscheinlich Staatsschulden akzeptieren werde, die unter Investment Grade herabgestuft worden seien.