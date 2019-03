Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von den jüngsten Entwicklungen rund um den Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA und China zeigte sich der DAX am Freitag zunächst nur wenig beeindruckt, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAm Freitag sei es soweit gewesen. Der DAX habe die zuletzt umkämpfte Schiebezone mit den Begrenzungen bei 11.405 und 11.680 Zählern auf der Oberseite verlassen. Mit einem Schlusskurs bei 11.685.69 Zählern sei auch der 200-Tage Exponential Moving Average (11.653) sowie eine Strukturprojektion (11.683) moderat überwunden worden. Für Ausbrüche gelte jedoch, dass diese, um einen nachhaltigen Charakter zu erhalten, in den kommenden Tagen bestätigt werden müssten. Aktuell sei diese Regel von großer Bedeutung um insbesondere eine dem Verfall am Freitag geschuldete Verzerrung auszuschließen. Zudem falle auf, dass das neue Fünf-Monats-Hoch am Freitag von einer nicht idealtypischen, negativen Divergenz begleitet worden sei. Das damit verbundene Warnsignal gelte es im Hinterkopf zu behalten, zumal auf den 21. März das Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus entfalle. Dies sei besonders deshalb von Bedeutung, da in der Nähe dieser Strukturpunkte häufig richtungsweisende Impulse etabliert würden. Auf Widerstand treffe der DAX bei 11.727 und insbesondere bei 11.789 (200-Tagelinie). (18.03.2019/ac/a/m)