In den USA würden in dieser Woche weitere Quartalsberichte veröffentlicht. U.a. würden AMD (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von -0,02 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,01 USD ausgehen würden), Apple (3,22 vs. 3,35), Exxon Mobil (0,71 vs. 0,70), Aetna (1,44), Altira (0,67 vs. 0,72), Facebook (1,31 vs. 1,53), Amazon.com (1,35 vs. 1,39) und Amgen (2,79 vs. 2,78) ihre Bücher öffnen.



Eingangs haben die Analysten der Helaba erwähnt, dass sich aus technischer Sicht etwas Interessantes beim DAX abspielt. Grundsätzlich würden Dojis oder "spinning tops" nach einer langen weißen Kerze kritisch beurteilt. Hinzu komme, dass das markierte Jahreshoch exakt mit der "upper median line" von Andrews Pitchfork zusammengefallen sei. Neben einem bereits zuvor abgeschlossenen, harmonischen Impuls sei damit bereits der zweite markante Strukturpunkt erreicht worden. Gleichzeitig hätten bei verschiedenen Oszillatoren negative Divergenzen festgestellt werden können. Dies deute auf einen nicht mehr idealtypischen Verlauf hin, wenngleich die Trends über alle Zeitfenster hinweg noch aufwärts gerichtet seien.



Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass kurzfristig noch Luft nach oben vorhanden sei, der DAX sich jedoch mehr und mehr in einer fortgeschrittenen Expansionsphase befinde. Entsprechend gelte es, nach weiteren "Warnhinweisen" Ausschau zu halten und das Portfolio auf mögliche Risiken zu überprüfen. Widerstände auf der Oberseite fänden sich bei 11.890, 12.007, 12.072 und 12.213 Zählern während Supports bei 11.780, 11.730, 11.591 und 11.547 Punkten zu definieren seien. (30.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den zweiten Tag in Folge auf der Stelle, bzw. verbuchte leichte Verluste, so die Analysten der Helaba.Unter dem Strich sei der Index mit einem Abschlag in Höhe von 0,29% bei 11.814 Zählern aus dem Handel gegangen und habe sich damit etwas von seinem am Donnerstag markierten Jahreshoch entfernt. Dies sei vor allem aus technischer Sicht bemerkenswert. Darüber hinaus scheine es, als wäre bereits sehr viel an positiver Erwartung von den Märkten eingepreist. Sehr viele Indices würden im Bereich des Jahres- bzw. auf Rekordhochs notieren. Klassischerweise würden die letzten Tage eines Monats und die ersten Handelstage des Folgemonats zu den performancestärksten zählen. Insofern werde es spannend zu sehen sein, wie sich der DAX im Anschluss an diese Phase aus der Affäre ziehen werde. Heute sei zu Beginn mit etwas schwächeren Notierungen zu rechnen.