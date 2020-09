Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche minimal um 8 Punkte konsolidiert und sei nahezu unverändert aus der Handelswoche gegangen. Er habe bei 27.657 Punkten geschlossen. Die marktbreiten Indices hätten etwas mehr verloren, mit dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (-0,6%) und dem Nasdaq Composite (-0,6%) (ISIN XC0009694271 / WKN 969427). Lediglich Small Caps hätten gegen den Trend tendiert, so habe der Russell 2000 (+2,6%) zugelegt. Bis zur Sitzung der US-Notenbank hätten sich die US-Börsen robust gezeigt, erst danach sei eine gewisse Unsicherheit in die US-Aktienmärkte gekrochen, obwohl eigentlich keine Neuigkeiten kommuniziert worden seien. Gesucht seien letzte Woche unterbewertete Aktien aus den Sektoren Energie, Industrie, Rohstoffen und Pharma gewesen.



Die Konsolidierung der letzten drei Wochen habe den Dow Jones inzwischen bis zu einem Test der 50-Tage-Linie geführt (aktuell bei 27.472 Punkten). Sie habe zunächst gehalten, wenig weiter oben verlaufe die 38-Tage-Linie (aktuell bei 27.745 Punkten), die sicher am Freitag als Widerstand gezeigt habe. Auch das Verlaufshoch vom 8. Juni 2020 verlaufe mit 27.580 Punkten in diesem Bereich und zeige seine unterstützende Wirkung. Nach einigen negativen Wochenentwicklungen scheine eine technische Gegenbewegung nach oben in dieser Woche möglich. Die Analysten sähen aber aktuell das Erreichen des Verlaufshochs von Anfang September bei 29.199 Punkten als maximales Kursziel einer Gegenbewegung. Die Divergenzen, die sich seit geraumer Zeit herausgebildet hätten, sollten nur über einen längeren Zeitraum abgebaut werden können und würden nach wie vor zur Vorsicht mahnen. Ein Retest der 200-Tage-Linie (aktuell bei 26.298 Punkten) werde über kurz oder lang kommen und werde mehr Klarheit über die mittelfristige Ausrichtung der US-Märkte bringen.



Die Analysten sähen die US-Börsen aktuell an einer entscheidenden Position, denn bei der Rally der letzten Wochen könnte es sich lediglich um eine Bärenmarktrally gehandelt haben. Dann müssten sich die Marktteilnehmer jetzt defensiver positionieren. Die US-Indices müssten sich aktuell stabil über der 200-Tage-Linie halten, um eine Bestätigung für weiteres Aufwärtspotenzial generieren zu können.



Durch den Kontraktwechsel habe der Bund-Future in der vorletzten Handelswoche zunächst verloren, im Anschluss daran sei eine Seitwärtsbewegung festzustellen gewesen. Aktuell notiere das Rentenbarometer bei 174,38 Punkten, wobei er von den Kursverlusten an den Aktienmärkten nur leicht profitiere. Die technischen Indikatoren seien derzeit in der Summe neutral bis leicht positiv zu werten. Die Analysten würden eine anhaltende Seitwärtsbewegung erwarten.



Die zunehmenden Infektionszahlen in vielen unserer Nachbarländer, aber auch in Deutschland, sorgen für zunehmende Unsicherheit unter den Anlegern, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Zudem rücke der Wahltermin in den USA immer näher und zugleich scheine die Korrektur bei den US-Technologiewerten noch nicht ausgestanden. Beim DAX würden die weiterhin bestehenden negativen Divergenzen der Marktindikatoren zum Index für Verunsicherung sorgen. Bis Ende des Septembers würden die Analysten mehr Klarheit erwarten, wohin der Markt tendieren werde. (21.09.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlor in der vergangenen Handelswoche 87 Punkte oder 0,66%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Am vergangenen Freitag häöten die Umsätze beim DAX deutlich angezogen, dies habe jedoch am großen Verfallstermin an den Terminbörsen gelegen. Nach einer positiven Eröffnung habe der DAX letztendlich im negativen Bereich geschlossen. In der heutigen Eröffnung sorge die Mischung aus Corona, dem zunehmenden Chaos beim Brexit und die bevorstehenden Wahlen in den USA für stärker fallende Kurse. Zudem komme das US-Konjunkturpaket nicht voran, sodass die Volatilität nach unten zunehmen könnte. Der DAX durchbreche in der heutigen Eröffnung wichtige Unterstützungen. Neben dem seit Mitte Juni bestehenden Aufwärtstrend (aktuell bei 13.034 Punkten) könne die bei 12.944 Punkten notierende 38-Tage-Linie keinen Halt bieten. Nächste Unterstützung finde sich bei 12.581 Punkten (90-Tage-Linie). Auf der Oberseite bedürfe es eines Anstiegs über den massiven Widerstandsbereich bei 13.339/14.460 Punkten, um weiteres Aufwärtspotential Richtung 14.000 Punkten zu eröffnen.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.283 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von 0,97% erzielt. Aus technischer Perspektive sei der EURO STOXX 50 seit mehreren Wochen in einer engen Trading-Range verlaufen, die um die 200-Tage-Linie oszilliert habe. Die latente Intraday Schulter-Kopf-Schulter Formation, deren linke Schulter sich im Juni und deren Kopf sich im August gebildet habe, signalisiere nach Abschluss der rechten Schulter zu Beginn des Septembers eine Trendwendeformation, deren Ausbruchspunkt mit dem heutigen schwachen Wochenstart möglicherweise eingeleitet worden sei. Zudem sei das untere Bollinger-Band bei 3.306 Punkten gerissen worden. Eine technische Unterstützungslinie finde sich bei der 100-Tage-Linie bei 3.210 Punkten, die jedoch bereits unter Druck stehe. Technisch wirke der EURO STOXX 50 angeschlagen und die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach unten aus der Seitwärtsbewegung erscheine hoch. In einer Aufwärtsbewegung sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die 200-Tage-Line bei 3.280 Punkten als größten Widerstandbereich.